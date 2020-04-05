（中央社記者丘德真雪梨5日專電）郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）3月中旬在雪梨靠港，乘客下船後有19人確診後死亡。警方派專門處理凶殺案的警官，針對郵輪和船公司展開調查，看郵輪公司是否有過失。

紅寶石公主號3月19日靠港後，共有2700名乘客下船，其中600人隨後陸續確診，19人在確診後死亡。

澳洲新南威爾斯州警政署（NSW Police Force）今天聲明，警政署長傅勒（Mick Fuller）受州長指示，要徹查紅寶石公主號在3月19日在雪梨港靠岸與乘客下船的過程，船上人員與各單位的溝通情況、採取的行動，及相關因素。

調查工作是由凶殺案調查組（Homicide Squad）偵查總督察（DCI）狄金生（Jason Dickinson）主導，並由新南威爾斯州驗屍官監督。聲明提到，狄金生具有處理複雜和需長時間調查案件的經驗。

在調查這起案件的過程中，警方將會訪問數以千計的證人，包括紅寶石公主號船長、船上駐診醫師、船員、乘客、澳洲聯邦政府及新南威爾斯州政府人員。

傅勒說，初步調查後，認為紅寶石公主號入港檢疫許可文件上有疑點。他說，文件上提及乘客和工作人員的健康情況，其中涉及2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的部分，透明度令人存疑。

傅勒提到，3月18日紅寶石公主號船上人員曾撥打000緊急求助電話，與新南威爾斯州救護車服務中心（NSW Ambulance）通話長達17分鐘；接著新南威爾斯州救護車服務中心、新南威爾斯州港務局及新南威爾斯州警方之間隨即多次通話。傅勒說，已針對通話內容展開調查。

傅勒說，在紅寶石公主號補齊一些額外資料前，新州港務局已非常努力延後郵輪的靠港時間。

傅勒說：「在檢閱已掌握的資料後，我認為必須展開刑事調查程序，才能決定是否有人觸犯我國的生物安全法例和新州的法例。」

傅勒呼籲當時船上乘客儘快與警方聯絡。

警方表示，目前仍在船上的1040名船員中，高達200人出現症狀，而且有16人確診感染武漢肺炎。

澳洲廣播公司（ABC）報導，紅寶石公主號在讓2700名乘客上岸時，船上已有人出現類似流行性感冒症狀；上岸乘客中，高達600人之後確診。第19名死者是今天在昆士蘭州宣告不治的78歲婦人。

傅勒說，郵輪必須在船長向當局確定沒有人受感染後，才能獲准靠岸。

每日電訊報（Daily Telegraph）報導，本來澳洲政界有不少人希望紅寶石公主號儘快離開澳洲海域，但現在郵輪卻將成為一起刑事案件的重大證物。

報導說，這起案件的調查重點將是紅寶石公主號所屬的郵輪公司嘉年華澳洲（Carnival Australia）是否有過失。（編輯：郭中翰）1090405