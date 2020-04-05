（中央社台北5日電）疫情衝擊，學有專精的中國高學歷者也面臨找工作不易的艱難局面。為了緩和就業壓力，中國官方已表示，今年要擴大招收碩士研究生的規模，也會提供更多博士後的職務。

今年中國將有874萬名大學應屆畢業生，會報考研究所的學生達341萬名。這兩項數據都創下新高。

中國新聞週刊今天報導，武漢肺炎疫情對於畢業生就業的衝擊，已經從大學生延伸到了博士生。

2月25日召開的中國國務院常務會議指出要「穩就業」，提出鼓勵吸納大學畢業生就業的多項措施，其中包括「擴大今年碩士研究生招生規模」。28日，中國教育部副部長翁鐵慧即在新聞發布會上表示，今年碩士研究生招生預計比去年增加18.9萬人。

根據一些中國補教機構估算，2019年碩士研究生招生人數約80萬名左右，今年擴招18.9萬，意味著2020年考研的招生人數增加了近1/4。

不過，即使念到博士，終究要面臨就業問題。3月21日，中國科技部在官網公布了「關於科技創新支撐復工復產和經濟平穩運行的若干措施」，明確擴大博士後職場規模，其勞務費用和有關社保補助按規定從專案經費中列支。

中國新聞週刊報導指出，所謂博士後，就是博士畢業到社會就業的過渡階段，是給剛畢業的博士提供繼續在大學或企業研發部門進行科研的機會。擴大博士後招收規模，博士生可以晚2年再找正式工作。

這對於緩解博士畢業生就業會有幫助，但中國博士就業難的情況其實是一年比一年嚴峻。報導指出，近幾年中國每年新增博士畢業生人數，比新增大學教師多2萬人左右，這意味著約1/3的博士畢業生沒有獲得大學教職。

中國博士畢業生還得與海外歸國的博士畢業生競爭，即使沒有疫情攪局，就業市場僧多粥少仍是必須面對的事實。（編輯：張淑伶/邱國強）1090405