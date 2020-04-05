【NOW健康 陳敬哲／台北報導】日前中央疫情指揮中心與交通部決定，搭乘大眾運輸工具必須配戴口罩，違規最高可罰1.5萬元，今（5）日指揮中心追加，乘坐計程車也必須戴上口罩，否則司機有權拒載，包含Uber等網路叫車。現在多數公共場合都要戴上口罩，指揮中心確認「乾蒸電鍋法」能幫助口罩，在低風險環境下增加使用次數。 搭計程車不戴口罩 司機有權拒載 指揮中心指揮官陳時中表示，有計程車業者陳述，一般車輛很很難保持社交，希望能比照大眾運輸工具，要求乘客都要戴口罩，因此指揮中心決定，即日比照辦理，乘客必須戴口罩才能上車，包含Uber網路叫車，不遵守規定乘客司機有權力拒載，違法乘客也可罰3,000至1萬5,000元。 政府對於民眾出入公共場合態度，從原本有需要才戴，到現在規定搭乘大眾運輸工具都要戴口罩，等同每天都要戴口罩才能出門，但2周9片不足每天1片，勢必要重複戴口罩，口罩攔截病菌有可能隨時間滋生，反而上升疾病發生風險，指揮中心在今日記者會，找來發現口罩電鍋乾蒸法團隊，說明怎樣延長口罩壽命。 電鍋乾蒸溫度超過100度 能殺死大部分細菌 中山醫學大學副教授賴全裕表示，電鍋乾蒸時內壁溫度約165度，當開關跳起內部溫度也會有110度，使用過口罩放置在加熱電鍋內，附著細菌大部分細菌就會因高溫死亡，第1次乾蒸口罩過濾效果，與新口罩過濾效果相近，但乾蒸次數增加會下降效率，因此乾蒸次數最好不要超過5次。 乾蒸口罩雖然能殺死細菌，但是否能殺死攔阻病毒，賴全裕則說，他們實驗室沒有能力檢驗病毒，因此無法確認能不能殺死病毒，因此口罩電鍋乾蒸法適用於低風險環境，例如一般場合或空曠場域，如果口罩曾經在人潮密集處或醫院都高風險處配戴，建議不要使用電鍋乾蒸，口罩用1次就要丟掉。 ▲中央流行疫情指揮中心說明乾蒸口罩步驟，由中山醫學大學副教授賴全裕示範。（影片拍攝／陳敬哲）

乾蒸口罩「不要加水」 乾蒸消毒不要超過5次

食品藥物署署長吳秀梅示範口罩電鍋乾蒸法，先把電鍋內架放在底部，在擺放內鍋把口罩放在內鍋中，蓋好蓋子「不要加水」按下電鍋加熱按鈕，約3分鐘加熱鈕會跳起，在用電鍋餘溫悶口罩5分鐘，就能殺死大部分口罩攔阻細菌，但最好不要乾蒸超過5次，否則口罩效果會不符合規定效果。

如果用高溫殺死細菌，可不可以用烤箱、氣炸鍋、微波爐，賴全裕解釋，如果相關家電可以把控制溫度在110度，應該可以嘗試，但仍然要測試才知道，微波爐有可能讓口罩燃燒，所以要非常小心。

同時賴全裕也說，口罩如果有異味，應該是細菌分解口水繁殖緣故，賴全裕補充，電鍋乾蒸口罩把細菌殺死味道應該就會消失，但切記不可以用酒精或精油噴灑口罩，已經有研究證實，相關化學物質會破壞不織布纖維帶電功能，影響到病菌過濾效果。

紫外線燈難照到口罩內層 使用過口罩不要密封

如果把口罩放在紫外線燈下照射，有沒有相同效用，賴全裕補充說明，紫外線光照射一定時間，可以把細菌殺死，但口罩有1面有3層，2面就有6層，紫外線光很難一次全部照射，也不確定紫外線燈是否能照到中間層。至於能不能用負離子吹風機吹，目前沒有實驗測試，暫時不建議。

曾經使用的口罩要怎麼樣保存比較好，賴全裕補充，千萬不要把口罩放到全密封的夾練袋，這樣無法溼氣讓散出，反而容易造成細菌繁殖，建議用沒封口的塑膠袋或小紙袋，讓雙手減少觸碰到使用過口罩。

▲中央流行疫情指揮中心邀請中山醫學大學副教授賴全裕講解說明電鍋蒸口罩常見Q&A。（影片拍攝／陳敬哲）

更多健康資訊一次滿足！點此進入【NOW健康】

★編輯嚴選：

【死亡累計5例】台灣新冠肺炎 死亡案例事件簿