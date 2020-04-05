（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）法國醫院及療養院新型冠狀病毒患者死亡高達7560人，葬儀社空間不夠停放靈柩。巴黎市警察局宣布，徵用全球最大生鮮批發市場杭吉斯作為臨時太平間，預計可暫放近1000副靈柩。

由於大巴黎區（Île-de-France，又稱法蘭西島）面臨眾多2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病故者，巴黎市警察局2日宣布，徵用巴黎南郊杭吉斯生鮮批發市場（Marche de Rungis）的一棟倉庫為收容病故者的臨時殯儀館。

市警局新聞稿表示，3日運進第一批靈柩，家屬從6日開始可入內瞻仰已故親人。

根據法新社，法國新型冠狀病毒患者死亡人數中，除安養機構的病故者外，有1/3是在大巴黎區的醫院。

不僅醫療機構飽受衝擊，殯葬產業鏈也超出負荷。因此巴黎市警署署長拉勒蒙（Didier Lallement）決定徵用杭吉斯批發市場，以回應未來數週內的可能需求。

拉勒蒙說：「與其他建物不相連的倉庫提供我們場地，讓我們在最保有尊嚴且可接受的衛生條件下，存放等待下葬或火化死者的靈柩。」

法國媒體報導，倉庫能存放800到1000副靈柩。此外，也會有瞻仰室讓親屬在靈柩下葬或火化前，前往瞻仰遺容。

葬儀社工會巴黎地區理事長費黑（Richard Feret）向媒體表示：「杭吉斯的徵用象徵大量死亡人數的到來，規模是前所未見的。」

費黑說，葬儀社業者已準備好，但還在等待政府發放口罩，以確保工作人員在操作過程中不會感染。

這不是杭吉斯市場首次被政府徵用，2003年歐洲熱浪來襲，死亡人數高達1萬5000人，超過平常負荷，當時市場也在巴黎市政府要求下成為臨時太平間。（編輯：郭中翰）1090405