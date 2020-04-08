（中央社記者康世人新德里8日專電）印度總理莫迪今天透過視訊會議與國會各黨派領袖溝通時說，印度目前的情況類似「社會緊急狀況」，必須做出「艱難的決定」，暗示將延長全國封鎖期。

印度總理辦公室發出的聲明說，莫迪在與國會各黨派領袖進行視訊會議時指出，世界正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的嚴峻挑戰，目前的狀況是人類史上劃時代的變化，印度的局勢類似「社會緊急狀況」，被迫做出艱難的決定，「我們必須持續保持警惕」。

他又補充說，幾個省、中央直轄區政府和專家已要求延長全國封鎖期。

莫迪強調，政府的首要任務是挽救每個人的生命。由於武漢肺炎疫情，印度正面臨嚴峻的經濟挑戰，政府正致力克服這些挑戰。

印度電視台（India TV）和新德里電視台（NDTV）等媒體引述莫迪在視訊會議中的談話指出，莫迪告訴國會各黨派領袖，由於印度武漢肺炎病例不斷增加，從所有方面來說，都不可能在14日結束全國封鎖。

不過，莫迪上述談話，並沒有出現在官方發出的聲明中。

根據世界衛生組織（WHO）最新資料，印度迄今確診病例已達5194例，其中149人死亡。

印度在3月2日因境外移入武漢肺炎病例，導致全國疫情惡化後，莫迪3月24日晚間宣布，從次日起全國封鎖21天，民眾若無必要理由不准外出；這項封鎖令即將在4月14日午夜後結束，但印度中央政府與各省市區政府討論是否延長封鎖期時，已有至少4省代表和專家主張延長封鎖期，或針對疫情熱點繼續封鎖。

雖然印度中央政府仍未明確表示將延長全國封鎖期，莫迪今天的談話，顯示封鎖期延長的機率很高，但尚不知道印度會採取繼續全國封鎖，還是對經濟衝擊較小的分區分期解除封鎖，而疫情熱點繼續封鎖。

封鎖延長，最痛苦的是印度底層民眾。全國封鎖後，印度非政府組織「簡．薩哈斯」（Jan Sahas）調查，至少有66%的在大城市討生活的外地建築工說，如果封鎖超過21天，他們將無法負擔家裡一週的開銷。

印度許多省市區官員也表示，如果延長21天的封鎖期，政府將被迫延後發放薪水。

由於全國封鎖導致許多經濟活動停擺，根據印度經濟監控中心（CMIE）最新公布的調查報告顯示，印度3月失業率已達8.7%，是43個月的新高。

國際信評機構穆迪（Moody's）已把印度2020年經濟成長預測從5.3%調降到2.5%；惠譽（Fitch）則把印度的經濟成長從5.1%調降到2%。

報導指出，如果延長全國封鎖，將如何解決上述挑戰，及減緩對印度經濟的衝擊，將是莫迪政府的難題。（編輯：高照芬）1090408