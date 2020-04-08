（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）財政部長會議在荷蘭不肯就紓困條件讓步下，今天仍未能針對協助成員國因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊的紓困方案達成協議。

歐元集團（Eurogroup）主席沈德諾（MarioCenteno）說：「經過16小時的討論，我們接近達成協議，但還沒。我要求會議暫停，（我們）明天將繼續。」

由於義大利和西班牙堅持紓困方案不能有任何附帶條件，這場財長視訊會議已從昨天開到今天。在氣氛緊繃下，會議將格外敏感的成立團結基金議題擱置。按照提案，這類基金的財源將來自歐元區成員國在金融市場聯合發行債券。

這個暫稱為「冠狀病毒債券」（coronabond）的提案，遭到德國和荷蘭的堅決反對。歐元區財長同意將提案交由本月稍晚將舉行的歐盟領袖峰會來決定。

德國陣營堅持，歐洲任何紓困方案應只動用歐元區現有的4100億歐元（約新台幣）紓困基金，並繼續觀察歐洲央行（ECB）的大規模貨幣刺激措施效果如何。

消息人士告訴法新社，會議卡在如何運用歐洲穩定機制（European Stability Mechanism ）資金來協助需要幫助的歐洲國家。荷蘭堅稱，如果不承諾進行改革，就不能獲得金援。

荷蘭財政部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在推特發文表示：「鑒於目前危機，我們不得不破例讓歐洲穩定機制可無條件用來支付醫療用途。但若要用來支持長期經濟，我們認為附帶特定經濟條件是合理的。」

一名歐盟外交官透露：「會議開到最後，荷蘭在條件方面做出過分要求。他們態度非常強硬，如果不是荷蘭，我們可能會達成協議。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1090408