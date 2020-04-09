（中央社記者劉世怡台北9日電）居家檢疫、隔離者遭追蹤手機，疑侵犯人權。法務部長蔡清祥說，為阻絕疫情擴散，採電子圍籬系統追蹤14天，屬於最小侵害，符合比例原則；衛福部則說，疫情結束，系統停止運作。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長葉麗霞、法務部長蔡清祥、國家通訊傳播委員會代理主任委員陳耀祥、衛福部次長薛瑞元、行政院資通安全處長簡宏偉等人列席就「政府以資訊國安為由採用電子監控系統並追蹤手機，是否侵犯自由人權與侵害隱私？應如何確立合理明確的法律界限？」進行專題報告，並備質詢。

多名立法委員質詢議題都以居家檢疫、居家隔離者，是否有被告知手機遭追蹤，如何追蹤，追蹤的資料在疫情結束後，是否被銷毀，這些有無法源依據。

蔡清祥指出，為阻絕疫情擴散，保護全體人民生命權，指揮中心依傳染病防治法等規定，對於居家檢疫或居家隔離者，採取「電子圍籬智慧監控系統」的14天防疫措施，對人民自由權或隱私權予以限制，屬於最小的侵害，另提大法官釋字690號合憲解釋意旨為例，當年SARS隔離是符合公共利益、法律明確性原則以及憲法的比例原則。

簡宏偉表示，「電子圍籬智慧監控系統」並無使用GPS，靠的是電信業者基地台，也就是透過手機的電信訊號定位，進行14天追蹤分析及回報，若有異常（超出範圍），系統就會發送警告簡訊給居家檢疫、居家隔離者、衛政、警政及民政人員，再由警政、衛政、民政人員赴現場確認當事人是否落跑。居家檢疫、居家隔離者在14天期滿，即停止追蹤手機的電信訊號定位。

薛瑞元表示，疫情結束時，電子圍籬智慧監控系統即停止運作，並將這段期間所蒐集資料，進行銷毀；居家檢疫、居家隔離者在14天後獲解除，相關資料目前還保留，是考量疫情發展不知會如何，之前就有14天解除者，又變成確診者的案例。

立委李貴敏質詢，居家檢疫、居家隔離者在被追蹤執行前，有無考慮先經法院核可；立委吳怡玎質詢時，以友人從國外回台遭列居家檢疫者為例，但友人完全不知會被追蹤手機訊號，是否未在通知書告知。

薛瑞元指出，通常在通保法監聽案件，才是由法院核可，現行防疫是不同法定程序，是不用經過法院核可的，且只有手機定位，並沒有監聽；如果經過法院，會緩不濟急。通知書確實未提及，將修正通知書表格內容並主動告知。（編輯：張銘坤）1090409