（中央社馬德里/羅馬9日綜合外電報導）西班牙每日死於武漢肺炎人數連續2天增加後，今天下降；總理桑傑士表示，境內疫情已達頂峰。義大利今天則傳出最年幼患者治癒，羅馬當局考慮開始逐步解除部分封鎖措施。

西班牙衛生部今天通報，過去24小時境內新增683起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，累計達1萬5238例死亡。確診患者則較昨天增加5756例，累計達15萬2446例。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在國會表示，西班牙接近疫情開始降溫的時刻，他呼籲國內各政黨團結，支持政府提出的全國性重建經濟方案。

桑傑士對著空蕩蕩的議場說：「我們已達到（疫情）頂峰，現在開始不再惡化。…火勢已開始獲得控制…我們將全面戰勝這場對抗病毒之戰。」西班牙國會300多名議員因目前政府實施封城措施，而自遠端工作，因此未現身議場。

西班牙國會將表決是否將國家緊急狀態延長2週，這將使得西班牙民眾禁止非必要外出的措施延長到本月26日。

桑傑士政府還參考1977年西班牙簽署的「蒙克洛阿協議」（Pacts of Moncloa），提出一份新的經濟社會協議，試圖整合分崩離析的西班牙政治勢力，並尋求在共同的經濟重建政策下讓工會、企業和各地方政府團結。

領導左翼聯合政府的桑傑士來自西班牙社會勞工黨（PSOE），他今天在國會表示：「我提議一份大規模協議，來重建西班牙的社會和經濟。所有想出一臂之力的政治勢力都能參與。」

義大利媒體今天則報導，據信境內最年幼2個月大武漢肺炎病患已痊癒出院。這名嬰孩和同樣染疫的母親3月18日在義大利南部城市巴利（Bari）入院治療，母親有肺炎症狀，嬰兒則出現發燒。兩人症狀都已解除並雙雙出院。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天告訴英國廣播公司（BBC），由於義大利疫情擴散速度持續放緩，政府可能在月底開始逐漸解除部分防疫限制措施。

孔蒂表示：「我們需要挑選可以恢復活動的產業。若科學專家同意，我們已可能在月底開始放寬部分措施。」但他警告。義大利防疫不能鬆懈，解封也只會逐步進行。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090409