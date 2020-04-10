（中央社記者楊明珠東京10日專電）武漢肺炎疫情擴大，日本政府7日發布「緊急事態宣言」，對象是東京、大府等7都府縣，疫情嚴重的愛知縣、京都府盼被列入對象，但日本政府發言人表示須聽專家意見。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在日本延燒，首相安倍晉三7日基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣7都府縣為實施對象，時間到5月6日止，總計約一個月。

不過，愛知縣、京都府希望也被列為「緊急事態宣言」的對象。對此，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉上午在例行記者會上表示，防疫對策每天的情況如何都與專家一同分享資訊，目前尚未聽到要把愛知縣、京都府等其他自治體納為「緊急事態宣言」對象。

菅義偉說，緊急事態宣言的對象區域必須評估疫情，聽從專家的意見才行。

等不到政府將愛知縣納入「緊急事態宣言」的對象區域，愛知縣今天下午1時（台灣時間中午12時）左右，縣府根據特別措施法召開縣府防疫對策本部會議。

愛知縣知事大村秀章表示，縣內確診者人數增加，查不出感染源的卻者診比例偏高，因此愛知縣獨自發出「緊急事態宣言」，期間至5月6日為止。

他說，愛知縣已要求縣民如果不必要、不急的事不要外出，盡量不要移動。不得已須外出的話，務必避免去密閉空間、人群密集、與人密切接觸的「三密」場所。

大村說：「以守護縣民性命與健康為最優先考量，有必要窮一切對策。為了全縣度過難關，盼全體縣民能團結抗疫。」

京都府知事西脇隆俊、京都市市長門川大作今天上午在京都市召開記者會表示，鑑於確診者人數增加，已向政府表達希望將京都府加入「緊急事態宣言」對象的請求。

西脇表示，這一週以來，確診者查不出感染源的人數大幅增加，與被納入緊急事態宣言對象的7都府縣相較，嚴峻情況同等級。為了徹底防止疫情擴大，請求政府也對京都府發出「緊急事態宣言」。

西脇說，向政府提出請求了，但心情上還是希望政府儘速將京都府列為「緊急事態宣言」對象，如果京都府沒被列為對象，可能會招致誤解，大家以為「京都應該沒問題」。

西脇表示，目前沒考慮京都府自行宣布發「出緊急事態宣言」。

京都府截至9日為止，確診者有165人，人數在日本關西地區，次於被列入「緊急事態宣言」對象的大阪府、兵庫縣，位居第3多，確診者當中近3成查不出感染源。由於京都與大阪、兵庫的人員往來多，京都府盼被列入政府發布的「緊急事態宣言」對象，以提升京都府民的防疫意識。

截至昨晚，日本境內確診感染累計5548例，若加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計6260例。

若以都道府縣的確診人數來看，東京都1519人、大阪府616人、神奈川縣381人、千葉縣354人、愛知縣301人、兵庫縣287人、埼玉縣285人、福岡縣250人、北海道226人、京都府165人。（編輯：高照芬）1090410