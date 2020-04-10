別放棄！窮途末路神也不理？三個拜拜關鍵助你翻身

相信台灣不少人若生活上遇到難題，或是事業、感情、工作卡關了，都會選擇到廟裡請求神明的庇佑和幫助，但請求庇佑是一回事，靈不靈驗又是一回事，許多人都會抱怨「拜神明是拜心安的」，但這麼說實在是有失公允，在抱怨神明之前，應該先自我檢視幾件事情。

第一件事，當我們有求於神後，所求之事實現了，千萬別忘記要謝神以及還願，有些人和神明許願時，會與神明約定還願的方法，除了準備供品、金紙酬謝神明外，最重要的還是「做功德」還願，將神明的慈悲心延續下去，累積的功德越多，當你下次又有求於神時，靈驗的機率自然較高。

第二件事，當生活中出現了難關，像是欠債、職場人緣不好等問題，最重要的一定是檢討並改過，尤其如果神明曾經提醒你，像是謹慎用錢、改正說話態度、戒掉自大個性等，若當事人沒有痛定思痛改變，那就算神明幫你度過了一次難關，想必還是會有第二次、第三次、無數次循環。次數多了神明自然會收手，這時候要怪神明不靈驗，請先檢討自己。

第三件事，保庇NOW曾在〈四處拜拜許願沒用！鎖定常造訪廟宇認真拜最靈〉一文中提到，求神拜佛有件事情很重要，便是每個人和神明的「緣」，比起四處求神問佛，可以在住家、公司附近，或是自己常會造訪的廟宇中，挑一間感覺跟自己最投緣的廟宇、神明，並定期準備供品去祭拜。因為住家、公司附近的廟宇，或是常去廟宇的神明，最了解你的生活情形、家庭關係或是公司狀況；而且定期去拜拜，神明對你也會比較有印象，知道你平常的努力和付出，自然會庇佑你得到你該得的福份、財運。

記得以上三個求神拜佛的關鍵，謹守以上原則，且求神也別為難神明，就像是樂透頭獎每期都只有一位，求不到樂透頭獎就怪神明不靈驗，求神也該量力而為。（編輯：連宜方）