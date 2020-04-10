（中央社記者康世人新德里10日專電）印度為防疫實施全國封鎖，安德拉省（Andhra Pradesh）一名19歲年輕女子仍突破封鎖，為愛走了60公里到鄰近村莊嫁給她的男友，女方家長已提出投訴，警方正在處理。

印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不斷擴大，確診病例迄今已破6000例，而印度總理莫迪已宣布3月25日起全國封鎖21天，民眾非必要不得外出，連婚禮也不能舉辦，最近媒體報導有兩對新人只好透過視訊舉辦婚禮。

印度媒體News 18今天報導，家住安德拉省克利希納縣（Krishna）農村的19歲年輕女子巴凡妮（Chitikala Bhavani）等不及要與男友結婚，突破封鎖走了60公里，成功抵達男友住的村子，要嫁給男友。

巴凡妮與男友已交往4年，最近才向父母透露兩人交往並打算結婚，但女方家長反對；因此，巴凡妮和男友計劃私奔。

就在巴凡妮與男友準備啟動私奔計畫時，莫迪突然宣布全國封鎖，讓計畫受阻。但巴凡妮卻等不及想嫁給男友，於是偷偷瞞著家人出走，經過60公里艱苦跋涉後抵達男友的家。

巴凡妮說，她和男友原本決定在全國封鎖結束後就私奔結婚，但目前封鎖可能延長，所以她等不及了，決定步行到男友家結婚。

但巴凡妮的父母非常生氣，威脅這對小情侶，於是小情侶向警方報案尋求保護。

雖然官方宣稱印度已廢除種姓制度，但印度一般家庭仍習慣由父母根據種姓幫子女找尋對象，經相親結婚；情侶若私奔，往往會遭憤怒的父母以保護家族名譽為名，對情侶進行「榮譽處決」（honour killing）。

當地警方表示，今天上午接獲一對新婚夫婦報案，稱生命受到威脅，聽了他們的描述，才知道這名女子突破封鎖走了60公里與男友結婚；由於兩人已經成年，可以自行決定婚嫁，警方也接到女方父母的投訴電話，正與女方父母溝通。（編輯：林憬屏）1090410