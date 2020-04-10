【NOW健康 陳敬哲／台北報導】即日起，市場、觀光景點、夜市、寺廟等人潮聚集處，不論攤商或消費者，中央流行疫情指揮中心強制所有人都必須戴口罩，同時實施人流管制與安全距離，禁止店家用試吃等活動招攬人潮，也建議民眾不要邊走邊吃。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位與民眾配合。

市場不得試吃攬客 所有攤商必須規劃安全距離

陳宗彥特別強調，夜市、傳統市場及商圈管制，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括規劃單一出入口、取消店家試吃活動，攤位間安全距離等。

陳宗彥補充，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。

風景區停車場 滿50%限制禁入

如果是國家風景管理區、國家公園以及國家森林遊樂區，陳宗彥補充，因為面積規模大小不同，依原則以周邊停車場作為流量控管重點，如果停車場車輛達50%，將簡訊服務發出警訊，提醒民眾可能先行改變行程。

旅館將隨入住率 開啟動線分流

針對觀光旅宿業，觀光局將針對熱門觀光遊樂業旅館、國家風景區內觀光旅館與知名景點大型旅館，於連續假期前進行住房率調查，並請入住率高的飯店業者，落實出入動線及用餐分流等措施。但陳宗彥也說，目前指揮中心傾向住房率60%時開始實施，但觀光局則想要100%時實施，雙方會持續協調。

求神拜佛 動線須一致

寺廟參拜人流管制部分，內政部已請地方政府輔導所轄寺廟規劃參拜動線，控管人數，並在疫情嚴峻期間，避免提供飲食，主動與外圍攤商協調販賣動線，以確保民眾便利通行為原則。

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