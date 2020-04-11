（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣警察局今天說，今年前3月受理民眾遭詐騙39件，其中以「猜猜我是誰」為手法詐騙金額超過新台幣百萬元，歹徒更指導被害人「要強調是匯給認識的親友」，民眾務必小心。

縣警局發布新聞稿表示，今年1到3月受理詐騙件數39件，其中8件是以「猜猜我是誰」詐騙老哏，占20%。被害人年齡層以55-70歲的高齡年長者居多。

縣刑警大隊副大隊長董紀宏說，歹徒會先以「假親友」名義，如假姪子、假姪女等，撥打電話給被害人，聲稱最近換了新手機，要求被害人把原本他們的電話號碼等聯絡方式都刪除，再用新號碼加入LINE互為好友，讓被害人誤以為親友確實換了手機。

董紀宏進一步表示，歹徒持續與被害人問安或貼圖聯繫幾天之後，就開始以LINE傳送訊息，並以投資尚欠資金、有門路競標法拍屋、積欠貨款需要資金周轉等「需錢孔急」且「馬上可獲利回本」等理由向被害人借錢，誘使被害人前往金融機構匯款。

縣警局說，警察機關偵辦「猜猜我是誰」詐騙案件時同時發現，民眾所匯入詐騙款項的帳戶，都是「不認識之人頭帳戶」，而非親友本人帳戶；歹徒更直接對被害人下指導棋，要求被害人如遇到銀行關懷提問時，「要強調是匯給認識的親友、匯款金額是貨款等說詞」，讓行員卸下心防。

金門縣警察局局長張國雄呼籲，如果接到陌生來電聲稱是姪子、姪女或外甥、外甥女等親友，請求提供資金協助時，請務必先利用其他管道向本人或其他親友求證；若匯款帳戶非親友本人，更應提高警覺，查證確有此事時再匯款，避免荷包失血。（編輯：謝雅竹）1090411