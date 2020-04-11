由鹿江詩書畫學會等4個藝文團體參與的「翰墨鹿港─鹿港書畫家創作聯展」，11日在彰化縣歷史建築「福興穀倉」開幕，從即日起到5月10日在福興穀倉C棟展出，共展出60幅詩詞書畫，縣長王惠美籲請民眾前往欣賞名家創作。

彰化縣文化局積極推動古蹟活化，舉辦「翰墨鹿港─鹿港書畫家創作聯展」，開幕式上，彰化縣長王惠美與文開詩社社長陳岸、鹿江詩書畫學會理事長謝金德、半缸書會會長吳肇昌、彰化縣甲骨文學會理事長陳美子以及展出者等人，分享鹿港在地書藝傳承之精神與實踐。

王惠美指出，這次展覽的4個團體，在詩書畫上都有他們專精的部分，可以說涵蓋了鹿港地區詩書畫的人才，也謝謝所有老師在基層上不論是教學及文化等各方面的努力提升，讓大家都能夠洋溢在其中，鹿港有很多古蹟及建築，可以說是開放式的博物館，鹿港的人文也非常精彩，在鹿港地區就有4位人間國寶大師，縣府也會持續將詩書詞畫等生活文化藝術繼續推廣下去。

彰化縣文化局長張雀芬表示，鹿港發展至今已超過三百年，曾是歷史上台灣經濟貿易中心，許多文化、工藝、習俗都居於全台之冠，在昔日鹿港即有結社吟詩的傳統，文人墨客創作書畫互相觀摩，在「文開書院」、「十宜樓」、「泉郊會館」等地，按時集會，切磋詩、書、畫技藝，至今鹿港藝文活動依然發展蓬勃，許多志同道合之士以詩詞書畫會友，成立諸多藝文團體。

王惠美說，「生活就是藝術，藝術就是生活」，這次展出的作品非常精彩，歡迎所有鄉親來鹿港走走，到福興穀倉欣賞精彩的詩詞書畫展。