（中央社曼谷11日綜合外電報導）在泰國新年潑水節前夕，泰國大多數的府都已禁止酒精類飲料販售，以響應中央政府不鼓勵慶祝活動的呼籲，設法防堵2019冠狀病毒疾病（COVID－19，武漢肺炎）疫情散播。

泰國內政部發表聲明說，首都曼谷的10天禁止販酒令已在昨天開始生效。此外泰國77府中約有47府也實施了這項禁令，至到4月15日或4月底為止。

泰國潑水節又名「宋干節」（Songkran），慶祝活動通常在4月13至15日舉行，但泰國政府今年已將往年此一日期的連假延後。

曼谷一向會在4月間封街，以便在潑水節打水仗，但今年因為疫情已取消打水仗活動，同時促請商家及購物中心響應。泰國政府已籲請民眾，不要如以往般返鄉過年。

泰國今天新增45起確診及2起死亡病例，使得確診總數來到2518人，死亡總數增至35人。

此外，印尼衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）表示，境內今天新增330起確診病例，累計3842例；死亡病例新增21例，累計327例。

馬來西亞衛生部今天通報，新增184起確診及3起死亡病例，累計4530人確診、73人死亡，有44%的患者已經康復。大馬目前是東南亞感染人數最多的國家。

菲律賓今天新增26起死亡病例，累計247人喪生。確診病例則新增233起，累計4428起。康復病患新增17人，累計157人。（譯者：陳正健／核稿：張佑之）1090411