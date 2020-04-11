習俗百科／進廟就一直打嗝？原來是這三個原因

不知道各位到廟裡參拜時，有沒有遇過一直打嗝打不停的信徒？小時候跟著長輩到廟裡時，若看到這樣的人長輩可能會說那個人要「起乩」了，但真的是這樣嗎？這篇文章就讓我們來簡單探討走進廟裡後不斷打嗝的狀況。

打嗝是人體很常見的自然現象，但若撇開生理上的原因，一個人走進廟裡後，突然開始不斷打嗝，有部分人認為這是「突然的靈動」，但不是所有人都可以感受到靈動，主要原因有三個：

氣場、磁場感應到神靈，和神靈融合：有些人天生體質較敏感，進到廟後，因磁場和氣場感應到神靈，帶動了體內的氣而開始打嗝，通常是無法控制的，和心理作用讓自己一直打嗝是完全不一樣的。

有神緣、佛緣：有些人會感應到神靈是因為有緣，也許在你輪迴的幾世中，有某世與這裡的神靈曾經很緊密，只是今生你已沒有記憶，但神靈是記得你的，因此你會感應到較其他間廟更強的氣場和磁場。

親友的靈魂：第三個原因比較特殊，有些人過世前勤做善事，過世後福份足夠，就可到廟裡待在神靈旁修行。若你到廟裡祭拜時開始有打嗝等靈動現象，有可能就是你已過世的親友正在這間廟宇修行，你感應到熟悉的氣場和磁場了。

但會打嗝不代表就是乩童，更不是會打嗝就可以當乩童，可是要經過重重關卡和辛苦修行才有可能成為一位優秀的乩童。進到廟裡會打嗝就像上面所說，只是「突然的靈動」，當然，若願意為神明服務，敏感的體質也許可以算先天優勢。但許多廟宇並不歡迎自行到廟裡訓乩的行為，還請多加注意。

靈動除了打嗝外，也有不少人是會突然哭泣，在沒有被香煙燻到的狀況下，進到廟裡就不知不覺一直掉眼淚，可能的原因和上面所說的三點類似。你也有這種情況嗎？若離開廟後，還是不斷打嗝甚至身體不舒服，建議還是直接就醫比較保險，這種時候就不關靈動的事了。