根據 The China Post 報導，位在蘭陽平原最南端，東澳坐擁太平洋、背靠中央山脈。少了熙來攘往的人潮，多了浪聲、海味、與清幽，內行的玩家都知道，這是就是宜蘭最遺世獨立的角落。

登中央山脈起點 覽盡太平洋美景

座落在蘭陽平原跟中央山脈的接壤處，烏岩角一直是登山客的朝聖之地，而其所在的海灘之乾淨湛藍，也成了喜歡靜謐海景的私房景點。抵達烏岩角的方式有三種：坐船、步行、划獨木舟。獨木舟可以從北邊的南澳內埤海灘出發、或是南邊的東澳灣出發。划獨木舟的旅客會穿過烏岩角最著名的海蝕洞，洞內海流較端急，船身隨浪左右碰撞，海水拍打礁石的回音此起彼落，對喜歡戶外活動的旅客來說，絕對是一場精采的冒險。過了海蝕洞之後來到無人沙灘，方才的波濤洶湧回歸平靜，面對浩瀚的太平洋，享受城市裡沒有的開闊。

蛇山步道 看山看海看鐵路

隱藏在東澳部落裡，蛇山步道遠眺東澳灣，俯視東澳隧道和北迴鐵路，鐵路迷絕對不能錯過！蛇山是從前泰雅族人耕種、狩獵之地，泰雅族語為「Babaw Kulu」，意為「耕作與狩獵會得到豐收」。由東澳嶺往下望，蛇山形如蛇頭，其步道又蜿蜒盤據，因而得名。蛇山步道的登山口距離東澳車站不遠，位於部落的山邊，從東澳派出所與東澳郵局之間的巷道進入直走到底即可抵達。爬山全程大約30分鐘。

Tiffany藍的粉鳥林海灘

東澳粉鳥林最讓人流連忘返的莫過於它獨特的Tiffany藍色海水，以及充滿圓形石頭的礪灘，旅人來此將石頭堆疊，據說是有祈福之意。據說早期在港口有許多野生鴿子棲息，台語的鴿子稱為「粉鳥」，才因而得名。粉鳥林位於東澳灣南端、位置隱密，也因此過去少有人煙，頗有遺世獨立之感。

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