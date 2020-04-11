2010年上映的重口味、血腥虐殺恐怖電影《人形蜈蚣》，在片中飾演變態外科醫生的德國影帝戴特拉瑟（Dieter Laser），今（11）日傳出離世的消息，享壽78歲。根據外媒指出，他的助理是於戴特拉瑟的臉書宣布該死訊，並透露他是在今年2月29日逝世，但詳細死因則未透露。

《人形蜈蚣》在世界多國禁止上映，但卻在Cult片界（邪典電影）佔有舉足輕重的地位。戴特拉瑟在片中綁架三名遊客，用手術將他們的嘴和肛門相連，串成一條「人體蜈蚣」。電影由荷蘭導演湯姆席克斯（Tom Six）負責執導、編劇及監製，一共拍了三集，戴特拉瑟只演出了第一集和第三集。至於他最後一部拍攝的電影，則是2017年的恐怖片《November》。







16歲就出道的戴特拉瑟，雖然在1975年便憑銀幕處男作《John Glückstadt》勇奪德國電影獎最佳男主角，但他最為世人認識的，是在《人形蜈蚣》飾演的變態醫生。據悉，在拍攝《人》片期間，戴特拉瑟都不願與劇組交談，專心投入角色，被工作人員及其他演員形容為方法演技演員。

當不幸的消息一傳出，《人形蜈蚣》的導演湯姆席克斯便透過推特哀悼，除了上傳兩人多張合照之外，更留言表示：「對於戴特拉瑟過世的消息，讓我十分震驚，他是獨一無二且值得尊敬的演員。我非常驕傲與他創造出流行文化，真希望我們能夠再一起多拍幾部電影。安息吧，我的朋友！你將會永遠活在銀光幕裏。」