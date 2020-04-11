（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本防衛省今天表示，遼寧號航空母艦等6艘中國海軍艦艇今天傍晚航行在沖繩（琉球）與宮古島間的海域，從東海來到太平洋。日本正分析這些中國軍艦的航行目的並持續監視。

一般認為，如果航行方向不變，這些軍艦將通過台灣東部外海。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，日本海上自衛隊的艦艇及飛機觀察到中國的遼寧號航空母艦、飛彈驅逐艦等6艘艦今天（11日）下午4時（台灣時間3時）左右，穿越沖繩（琉球）本島及宮古島之間的海域，從東海來到太平洋。

報導說，這6艘中國海軍軍艦並未入侵日本領海，沒看到遼寧號航空母艦上有艦載機起降的情形。

上一次中國航空母艦通過這座海域是去年6月，這次是第4次。

6艘中國軍艦當中，並沒有可以提供燃料的補給艦。日本防衛省正分析中國軍艦的航行目的，研判中國軍方是為了提升朝遠方發展的能力而有此動作，持續警戒、監視。

稍早日本防衛省統合幕僚監部發布新聞說，昨晚7時（台灣時間晚上6時）左右，日本海上自衛隊第5護衛隊所屬的護衛艦「秋月號」（部署於佐世保）及第1航空群所屬的P-1反潛機（部署於鹿屋）觀察到遼寧號、2艘旅洋III級飛彈驅逐艦、2江凱級護衛艦及965號「呼倫湖號」快速戰鬥支援艦航行在長崎縣的男女群島西南約420公里處海域，朝東南方前進。

根據台灣國防部公開揭露的訊息，遼寧號與中國另一艘航空母艦山東號也曾航經台灣海峽。（編輯：張佑之）1090411