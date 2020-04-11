（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）93歲的英國女王伊麗莎白二世今天首度發表復活節談話，鼓勵民眾並表示「冠狀病毒無法擊敗我們」，「光明終會戰勝黑暗」。

王室臉書晚間發布女王在溫莎城堡錄製的談話，她在2分鐘影片中沒有現身，而是搭配搖曳的蠟燭影片講話。

女王表示，在許多宗教信仰中，都有光明擊敗黑暗的慶祝活動，常有點燃蠟燭的儀式。「對於所有文化、所有信仰的人，這似乎是共通的。生日蛋糕上與家族週年紀念時，我們會愉快地聚集在光源旁邊，這令我們團結。」

身兼英格蘭教會最高領袖的女王表示：「當黑暗降臨復活節前夕的星期六，許多基督徒通常會一起點燃蠟燭。在教會裡，火光會一個傳一個，從慢到快，點燃越來越多的蠟燭，象徵基督復活的好消息傳播出去，這項活動從第一個復活節延續至今。」

她表示，雖然今年慶祝復活節的方式不同以往，但「我們分開，是為了讓他人安全」。她也表示，復活節沒有被取消，「我們如同過去一樣需要復活節」。

女王表示，「我們知道冠狀病毒不會擊敗我們」，雖然對那些正沈浸在悲痛中的人而言，死亡是黑暗的，但光明與生命更加強大。

英國廣播公司（BBC）報導，據悉這是女王首次在復活節發表談話。而不到一週前，女王5日才發表了電視轉播演說，替子民加油打氣。短短幾天後，女王再次發表對大眾談話，彰顯疫情的嚴峻程度。

英國過去24小時內新增917起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，雖然比昨天的980人略降，但連續兩天超過900人，累計致死人數9875人，確診人數7萬8991例。（編輯：劉學源）1090412