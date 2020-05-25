內壢人口紅利旺　1字頭親民房價好宜居

▲通勤族開車可仰賴國道1號與國道2號，開車到中壢約10分鐘，桃園市15分鐘，南來北往好方便。（圖/公關照片）

一個區域有產業，就有工作機會，有人口紅利，就有居住需求，有人潮的地方，商圈自然會群聚，直接反映在房價上。以北台灣來說，桃園市內壢區地理位置優越，位處桃園、中壢、八德黃金三角的中心點，擁有龐大產業機能，因緊鄰內壢工業區、中壢工業區，不少知名大廠像日月光、東元電機、南僑化學都設廠在此，就業人口超過4萬人。





桃園除了有航空城計劃，更有大園、內壢等工業區，就業人口數年年增加，機場也為桃園帶來不少工作機會，蘆竹和中壢因為地緣關係，加上內壢生活圈房價親民，現階段1字頭，吸引不少在機場工作者的首購與換屋客前來置產。





不少北客承受不起台北市高房價，紛紛棄守住天龍國的高居住壓力，往宜居的桃園前進，不僅房價省很大，生活空間也變大，內壢生活圈擁有完整機能與交通，內需也穩定，房市表現穩健亮眼。





生活機能以站前的主幹道忠孝路、文化路、長春路及復華路生活圈為主。除了家樂福賣場外，還有傳統市場，且主要幹道中華路商圈自成一格已經成形，商家包括有知名日本潮牌服飾 UNIQLO、星巴克、全聯、小北百貨、屈臣氏、寶雅、美華泰等連鎖商家進駐。





交通方便，中華路是通勤主要動線，通勤族開車可仰賴國道1號與國道2號，開車到中壢約10分鐘，桃園市15分鐘，南來北往好方便。內壢交流道下來後，一邊是工業區一邊是住宅區，有機場捷運可皆抵達台北最大關鍵轉運站台北火車站，要搭高鐵也不遠。此外，軌道交通是上班通勤族與學生仰賴的方式，台鐵內壢站完成每天就業與就學需求。



▲機場捷運可皆抵達台北最大關鍵轉運站台北火車站，要搭高鐵也不遠。（圖/公關照片）

由於入住人口持續攀升，依據戶政事務所統計，內壢區人口數超過11萬人，而桃園政府為了滿足龐大居住人口需求，也積極推動在地建設，像是圖書館、派出所、里民中心等行政機關。此外，外來捷運綠線與機捷延伸中壢段的建設計畫，內壢區可透過軌道交通，1站到中壢車站轉乘機場捷運線與捷運綠線。





內壢生活圈最大優勢還有學區與綠地，有小孩的家庭看好內壢國中小與高中部之外，元生國小、私立有得雙語中小學等明星校區，大學則有元智大學與中原大學，是桃園明星校區，另外光是公園就有9座，包括甲蟲公園、常樂公園，未來啟用的還有親子館。





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