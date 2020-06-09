竹科關鍵角色！大新竹買氣強　首購鍾愛竹南

▲竹南購屋需求將大增，而房市熱區集中在車站，附近還有苗北藝文中心與逾5萬坪的竹南運動公園，將會是新竹最宜居的區域。（圖/公關照片）

中美貿易戰影響下，台灣科技產業扮演更重要角色，尤其台灣科技關鍵重鎮「台灣矽谷」之稱的新竹科技園區，過去財信傳媒董事長謝金河曾提到新竹科技聚落悄悄在改變，他認為在貿易戰急遽升高下，新竹科技聚落有了變化，外國商務人士臉孔變多約有3、4成，在貿易戰影響下，台灣找到新角色，竹科首當情衝最受惠。





緊接這波疫情影響下，台灣防疫得當，房市買氣並未受到太大影響，尤其大新竹在竹科高收入科技菁英支撐下，買氣依舊強強滾，而竹科人多金又愛置產購屋，具備環境與學區優勢的區域獲選，在地專家表示，大新竹整體發展逐漸由市區延伸到竹北，再透過交通連結，首購有往竹南發展的趨勢，主要因為竹北有縣一、縣二、縣三、關埔等重劃區，過去房價普遍相對便宜，環境也很宜居，因此成為竹科人的首選。



▲竹科人最後可以把握的購屋先首選，最吸引人的優勢在於「介壽段」就在竹科門口，另一邊連接著舊市區光復商圈，享有房價最保值的交通和生活機能便利優勢。（圖/公關照片）

以竹北來看，核心蛋黃區是指標豪宅圍繞的高鐵特區，交通便利外機能到位，擁有大型複合式商場，陸續完工的有遠百新世紀，頗有台北信義區的姿態，房價跟著扶搖直上。





另外，關埔重劃區房價也攀高，為新竹高級住宅區之一，目前已開發完成，沒有多餘的土地可再開發，相較之下介壽重劃區，成為竹科人最後可以把握的購屋先首選，最吸引人的優勢在於「介壽段」就在竹科門口，另一邊連接著舊市區光復商圈，享有房價最保值的交通和生活機能便利優勢。



▲台灣防疫得當，房市買氣並未受到太大影響，尤其大新竹在竹科高收入科技菁英支撐下，買氣依舊強強滾。（圖/公關照片）

隨著大新竹交通建設蓬勃發展，新竹十大交通建設，優先推動118線至台68線間路段，未來將縮短南北距離，順勢帶動買氣延伸到竹南，未來若台積電廠擴廠在寶山，將帶動更多就業人口，竹南購屋需求將大增，而房市熱區集中在車站，附近還有苗北藝文中心與逾5萬坪的竹南運動公園，將會是新竹最宜居的區域。





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