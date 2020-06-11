台中「捷」客看過來！捷運綠線將通車沿線房價漲聲響起

▲2020最大交通利多在於台中捷運綠線即將通車，沿線房市醞釀一波高峰。（圖/公關照片）

凡有捷運行經的區域，房價必定翻倍成長且水漲船高，這樣的定論在大台北地區被印證，沿線區域各個是商圈與人潮群聚。反觀台中，2020最大交通利多在於台中捷運綠線即將通車，沿線房市醞釀一波高峰，買氣呼聲最高就屬北屯機廠捷運特區以及八期重劃區。



▲北屯機廠捷運特區南側預計將是知名美式賣場好市多進駐。（圖/公關照片）

市場看好北屯機廠捷運特區的關鍵點，在於未來補漲潛力十足，特區涵蓋著G0總站、G3站、G4松竹雙鐵共構站，且擁有74號快速道路與潭子中山閘道交通優勢，未來南側規劃為特種商業用地，預計將是知名美式賣場好市多座落於此。



捷運綠線開通，北屯區機廠捷運特區買氣最亮眼，最受惠為沿線這五站，包括北屯總站、舊社、松竹、四維國小、崇德文心等5大站，目前有多達30個以上的建案推出，各個熱銷主因在於文心路土地稀缺，可開發素地取得困難，加上推案成本高，又眾知名建案搶進推案，形成一股夯勢力，所推出商品又是市場主流的低總價小宅，自然掀起一波搶購潮。





台中知名上櫃建設品牌富宇建設，選在北屯機廠捷運特區插旗第一案「富宇峰景」，基地位於正敦富路上，產品規劃為高坪效25坪2房2衛格局以及3房30~35坪的主流商品，近鄰捷運G0站的便利性，開車離74號快速道路也近，對通勤族來說交通是最大誘因。





一樣受到市場高度關注的「櫻花巨人」，由上市公司櫻花建設投資興建，依據買家表示，之所以選購「櫻花巨人」主要是交通優勢，對通勤族來說，步行可達綠線G0站以及紅線頭家厝捷運站，開車除了可以到74號快速道路外，還有110年即將完成的國道4聚興匝道，南來北往都便捷。





後防疫期間，另一匹黑馬就屬八期重劃區，大環境綠覆率高，擁有豐樂、南苑等公園綠地的宜居條件，主要熱銷關鍵在於強大生活機能，不僅眾商家齊聚，商圈豐富完整，包括文心秀泰、好市多、迪卡儂等，滿足採購、娛樂等需求，也很適合自住客。



▲八期重劃區商圈群聚，此為文心秀泰影城。（圖/公關照片）

八期重劃區，主要熱銷關鍵在於強大生活機能，不僅眾商家齊聚，商圈豐富完整，包括文心秀泰、好市多、迪卡儂等，滿足採購、娛樂等需求，也很適合自住客。





最熱銷案是由在地知名建商登陽建設所推出的指標案「登陽豐之丘」。基地鄰近捷運G12站，主推三、四房產品，為區域內稀有中坪數商品，鄰近大台中精華地區新光三越、大遠百等精品百貨，吸引換屋客的青睞。





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