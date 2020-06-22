人人都想住天龍國　豪宅建商北市精華區推小宅

▲台北市繁華便利的商圈機能，宛若蜘蛛網的大台北捷運系統以及多座橋樑，交通機能極為便捷，造就高不可攀的房價。（圖/公關照片）

台北市寸土寸金，土地一塊難求，大家最完美購屋理想是成為台北市民，都希望人生第一次成家都能以台北市為主，主要是看準台北市繁華便利的商圈機能，宛若蜘蛛網的大台北捷運系統以及多座橋樑，交通機能極為便捷，造就高不可攀的房價，除非本身擁有高收入，高房價讓許多首購與首換客感覺非常有距離。





在地專家表示，台北市購屋剛性需求依舊存在，過去早期精華區域推案多以中大坪數為主，近期不少知名建商為讓首購、首換客一圓成天龍國人的夢想，拋下過去推豪宅的方式，以總價考量，規劃出小宅產品，要讓大家都能搬進台北市生活。





依據內政部統計，2019年全國第4季25坪內的小宅交易占比達41%，連續7季占比在4成以上，顯見小宅熱度持續上升。台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市高房價，對年輕人來說，為了成為天龍國人壓力不小，但若有小坪數低總價的產品，不僅生活與交通非常方便，首要為了生活採買與通勤交通做打算，台北市捷運系統便捷，住在市中心一切都方便，成為購屋首選。



▲台北市這五區中正、中山、大安、信義等區，皆傳出小宅熱。過去豪宅林立的中正區，師大與公館雙商圈繁華，區域環境單純。（圖/公關照片）

據住展雜誌統計，大台北共計會有9家豪宅建商包括大隱開發、華固建設、長虹建設、東騰建設、忠泰建設、文心建設、潤泰建設與吉美建設，預計會推出30坪以下的小宅房型。





台北市這五區中正、中山、大安、信義等區，皆傳出小宅熱。過去豪宅林立的中正區，師大與公館雙商圈繁華，區域環境單純內多軍公教人員以及企業主，指標豪宅產品分佈在主幹道羅斯福路，由於物以稀為貴，近期指標小宅推出就秒殺，汀州路三段純住宅推出也是案案秒殺。



▲北市捷運系統便捷，住在市中心一切都方便，成為購屋首選。（圖/公關照片）

台北市豪宅指標區的大安區，擁有千億建設話題，開始出現小宅推案，像是2020指標大案為忠孝復興站SOGO旁，規劃出幾十年未見精品飯店宅，吸引不少企業主與台商作為二代置產，或資產配置規劃，關鍵在東區超高出租報酬率。





有蛋黃中的蛋黃之稱的信義區，今年有長虹建設、大隱開發、達欣工程等多家指標建商推出新案，主力以中小坪數為主，就基地所在地點來看，松德路巷弄內、吳興街600巷內一有新案推出往往熱賣。





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