市府斥資百億打造水湳智慧城　建商卡位「下一個七期」

▲台中綠美圖為美術館與圖書館共構建築。（圖取自台中市政府官網）

▲中央生態公園面積高達67公頃。（圖取自台中市政府官網）

▲「西屯匯」預售大樓案即落在水湳經貿園區的南邊，生活機能無虞。（圖取自台中市政府官網）

▲「西屯匯」為了滿足自住客需求，規劃純三房、37～45坪物件。（圖取自台中市政府官網）

台中市政府積極作多水湳智慧城，投入百億預算開發多項大型公設，例如：中央公園斥資80億預算、水湳國際會展中心58億元、台中綠美圖37.8億元、中台灣電影中心也將投入17億元，成為繼七期後第二個備受市場期待的重大開發案。而眼見目前周邊房市基期上低，不少台中品牌建商已悄悄布局周邊卡位，近期也都陸續有大樓新案釋出。水湳經貿園區佔地250公頃，自胡志強時代開始積極重劃，範圍橫跨北屯及西屯區，被台中市政府列為重點開發區，其中，最著名的台中綠美圖是全國第一座美術館與圖書館共構的建築，大量運用玻璃、輕鋁材質，且因坐落於中央公園內，營造無限綠意。至於今年底即將啟用的中央公園，更是全國都市環境中最大的智慧公園，面積高達67公頃、將近三個大安森林公園大小，配合市府推動美樂地計畫，公園內植栽15萬棵樹木，打造「台中之肺」。當地房仲表示，水湳園區不只有台中綠美圖、中央公園，裡面共有五大亮點建設，每個都不輸台中歌劇院，因此被譽為台中市下一個七期，而附近商圈還有全台最大迪卡儂賣場，每到假日幾乎人潮爆滿，近期還有愛買商場開幕，搭配逢甲、河南商圈的生活機能，食衣住行育樂幾乎都能滿足。水湳智慧城的發展也帶動區域房市，目前周邊住宅土地行情約在83到93萬；鄰近的逢甲商圈預售大樓案則落在38到45萬；十二期新成屋大樓成交價約在30初萬，不過儘管如此，在重大建設落成以前，水湳智慧城週邊房價與七期相比仍算親民，也成為建商積極卡位的契機之一。其中，台中品牌建商坤聯發建設推出的「西屯匯」預售大樓案即落在水湳經貿園區的南邊，距離中央公園僅400公尺的距離，步行10分鐘則可達逢甲商圈及河南商圈；至於交通機能方面，有74號或國道一號等聯外交通，還有年底即將完工的捷運綠線櫻花文新站，可快速抵達七期市政中心、青海路家樂福，南來北往便捷。「西屯匯」基地面積1831坪，為地上23樓、地下3樓的大樓，一樓臨路退縮50米，特別保留近千坪花園環繞住家；至於產品規劃上，有別於多數建商主推兩房設計，全案規劃純三房、37到45坪物件，大力滿足自住客需求。

了解更多https://www.fbs168.com/index.php?md=zhuti&cl=index&at=index&platform=8

