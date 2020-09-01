台中好幸福　緊鄰在側彰投房價順勢被拉抬

台灣世界新聞傳播協會於今年六月公布了一份「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中以87.6%榮獲幸福城市第二名，依據主計處統計，截至今年三月底，台中市人口數突破281.6萬，名副其實的是全台第二大城市。普遍認為台中市民之所以幸福感十足，主要是政府積極加強親子與老人的福利、拼經濟招商引資，並且對抗空污有成，成為購屋移居的首選。





台中居住人口持續攀升，房市成長有潛力，尤其是由南區、南屯區、烏日高鐵特區所圍而成的南台中地區，區域內產業題材豐富，加上鄰近精科園區、台中工業區、中科等三大園區，就業人口超過10萬人，購屋與置產需求強勁，又有中彰投的人流、物流、金流群聚支撐後市，後市更受到各界看好。



▲未來台中捷運綠線延伸線至彰化，南台中在擁有珍貴人口紅利、產業強勁優勢以及交通利多，吸引知名建商入內推案。（圖／公關照片）

另外一項為南台中加分的交通因素，主要是三鐵共構的烏日高鐵站，以及捷運綠線軌道優勢，加上開車接軌國道一號、國道三號、74號等，未來還有台中捷運綠線延伸線至彰化，南台中在擁有珍貴人口紅利、產業強勁優勢以及交通利多，吸引知名建商入內推案。





指標熱銷案有南屯區二指標案富宇建設「世界花園」與麗寶建設「微笑城市II-米蘭花園」，以及南區的佳福「森活學」。正南屯精科園區的「世界花園」，主要客層為園區就業人口，訴求宜居環境，社區重點規劃在交誼廳、泳池、健身會館、KTV與綠中庭花園，交通仰賴74號快速道路，讓園區工作的上班族，省下許多交通時間。





台灣知名建商麗寶建設，在嶺東特區推出第二個建案「微笑城市II-米蘭花園」，基地面積約1380坪，訴求5G未來宅，產品符合市場需求，受到歡迎目前熱銷9成。



▲鄰近精科園區、台中工業區、中科等三大園區，就業人口超過10萬人，購屋與置產需求強勁。（圖／公關照片）

另外，南區在政府積極改造下，將鐵路高架化，打造10幾公里綠空廊，周邊200公尺招商，市容改觀後，商機到位，房價隨之補漲。指標案為佳福「森活學」，與萬坪健康公園、南和、忠明綠園道為鄰，擁有環境高綠覆率，而商圈與交通便利等多重優勢，車程不到1分鐘可接軌中投快速道路，南來北往非常便捷。





往南的中彰投交會核心「烏日高鐵特區」，高鐵載客量攀升，大型建設利多不斷，具備強大交通轉運功能，成為台中房市推案戰場，指標案為上櫃建商富旺建設推出的「富旺世界之翼」，基地面積約1500坪，蓋至地上25層，為區域內唯一雙塔式建築，戶戶邊間設計，室內高坪效，公設多元，已購客不乏是台商、企業主與港客，為2020置產首選。





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