獨／因拆除作業壓死人停工　京華城上個月悄悄復工了！

而施工單位也在兩個半月後，悄悄向建管處遞交復工申請，並通過土木技師公會現場勘查，在9月7日順利復工。根據了解，目前工地方面持續在清理內部的相關拆除廢棄物，預計10月2日起重新開始拆除作業。而據NOWnews今日新聞獲得的廠商改善計畫書中，也針對意外發生原因，特別提及管制各樓載重為500公斤平方米，並嚴格管制廢棄物不要再有堆積在樓層間的情況。
國民黨台北市議員徐巧芯則表示，重點在於未來北市府相關局處，有沒有稽查的相關計畫。「不是要求一定要突襲稽查，就算定時稽查，也能夠達到要廠商不再像之前一樣堆積廢棄物的效果。」徐巧芯說，現階段的法規多數是針對建築物的建造，對於拆除沒有太多的規範，為了防止意外再發生，應當在法規面上有更多針對拆除的規範。
而建管處方面則表示，9月初都發局方面已經訂定臺北市拆除執照暨拆除工程施工管理作業要點，10月1日起也將正式實施，都發局方面也已函知承造人，後續施工務必確實依復工計畫書所載施工程序、內容負責，並依此確實施作。另依「臺北市建築物施工中維護公共設施管理要點」、「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」及「臺北市營建剩餘資源管理辦法」等相關法令規定事項辦理並請務必加強工地安全維護及管理。