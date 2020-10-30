「百年堅持　一如初心」莊頭北厝邊職人故事引迴響

消費者廚衛理想品牌莊頭北不盲目追求新功能新技術，而是以做到精、做到完美，作為莊頭北產品標竿。2019年開始進行品牌再造，將「實在」、「耐用」的形象加上職人精神，重新塑造「百年堅持 一如初心」的新品牌主張，而全台各地莊頭北經銷商有不少秉持相同的理念，將職人精神實踐在客戶服務上，做到真正的厝邊職人。

我是廣告 請繼續往下閱讀

接地氣的細緻服務 建堉廚具張仲維

張仲維是正港的的潭子人，做起經銷服務更能輕鬆「接地氣」，潭子的民眾消費保守，但又希望服務能夠樣樣兼顧。到府安裝、維修廚具時，張仲維總把顧客的家當作自家施工，不僅將廚具安裝定位、清理善後，並且注重管線是否整齊。只要顧客要求，在他能力範圍之內都會「順便」做，「很多長輩喜歡找我，覺得我特別讓人放心，面對削價競爭的市場，必須提供更用心細緻的服務。」他更說「我的工作原則就是，把最好的產品用最實在而細膩的服務帶給鄉親們，如同莊頭北堅持以最穩定的品質提供消費者耐用安全有保障的產品。」





成為莊頭北經銷商已邁入第五年，在成為經銷商之前，經過深入評估，歸納出兩個重點。他認為，莊頭北在生產方面要求嚴謹的製程，並使用扎實零件，因為這些堅持所以願意承諾瓦斯熱水器保固五年，在現今產品壽命週期普遍偏短的年代，品質有一定的水平，才敢如此掛保證。再者，產品有穩定的品質，顧客得到好的產品體驗，才有助於深化經銷商在顧客心中正面形象。



▲李泳嶔自豪的表示他的顧客都是轉介客，而他抓住顧客的心，秘訣在於「服務精神」。（圖／業者提供）

堅持注重細節 中元水電廚具李泳嶔





李泳嶔從2015年開始販售莊頭北的產品，他說做廚具事業的都需仰賴顧客間的相互介紹，他自豪的表示抓住顧客的心，秘訣在於「服務精神」。曾經有個婆婆來買莊頭北的產品，婆婆問舊的要怎麼處理? 他二話不說就帶走。又因為婆婆年事已高，記不住操作方式，他也不厭其煩的一一解答，後來婆婆還帶了水果來答謝，反而讓他覺得不好意思，他人眼中多餘的「工」，對李泳嶔來說是基本的服務原則。李泳嶔笑著說：「我是賣套餐，不是無菜單料理，套餐包含什麼只要講的清清楚楚，顧客自然就會信任你。」





16歲就跟著爸爸做水電，父子的做事方式很不同，「我去幫客人修理排油煙機，還會順便幫忙清洗，處理完也會把環境恢復原狀，我爸第一次看到時傻眼，說我吃飽太閒，不如把時間省下來去接其他工作。」兩人因此常常爭吵。但也因為完美主義與潔癖作祟，李泳嶔很注重施工細節，除了會幫客戶清潔環境、機器外，也會要求把線材整理好。這樣做事態度和莊頭北堅持以成熟技術打造產品的態度同出一轍，不盲目追求新功能新技術，而是以做到精、做到完美。久而久之爸爸也被李泳嶔影響，竟然也會主動幫顧客清理、善後，看在李泳嶔眼裡，既是感動又好笑，父子站在同一陣線也是他能堅持這麼久的原因。



▲丁老闆：「對我來說，每個顧客的家就是我的家，我會以自己家的標準去服務他們」。（圖／業者提供）

每個顧客的家就是我的家 益聖廚具丁老闆





丁老闆是個服務滿分的人，「曾經有個客人買了電熱水器，兩三個禮拜沒用，後來要用時發現點不起來，那時候半夜11點，他打來跟我求救，我也是慢慢教他怎麼處理」。除了幾乎全年無休的電話服務外，顧客家裡廚房電器出問題，只要有充裕的時間都會免費做維修。如此貼心的服務品質，也幫丁老闆在當地豎立良好口碑，顧客遍及全台甚至到金門。丁老闆堅定的說「對我來說，每個顧客的家就是我的家，我會以自己家的標準去服務他們。」





選擇成為莊頭北經銷商的主要原因是，莊頭北的細微工藝深得丁老闆的青睞。他說「最近推出的雙控安全定時爐，除了30分鐘自動關火還可以因應個人需求設定1分~4小時定時關火，在家追劇不再因為忘了關火造成意外。更加入齒蓋凸簷防湯、點火針防護帽等貼心設計，展現莊頭北對細微工藝要求，讓消費者有更安心的使用體驗」和他每次施工的信念要求不謀而合，「要把顧客的家當作是自己的家，自己滿意的成品，顧客才會有相對的滿意」。





更多莊頭北職人故事https://www.topax.com.tw/brand