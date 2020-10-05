eReady 參加中壢萬人烤肉趴，電動機車大方送

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

eReady 參加中壢萬人烤肉趴，電動機車大方送

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-10-05 16:55:01

eReady 參加中壢萬人烤肉趴，電動機車大方送
▲ eReady 參加中壢萬人烤肉趴，電動機車大方送
台鈴 eReady 10/1 參與由新都心協會於桃園市中壢舉辦的萬人封街烤肉活動，包含金華、新街、興南、 水尾里 18 棟新都心社區大樓等住戶，更有許多來自全台各地的親朋好友共襄盛舉，共計近萬人揪團烤肉。
中秋萬人烤肉活動，現場由 eReady 中壢延平店團隊支援該場活動。
中秋萬人烤肉活動，現場由 eReady 中壢延平店團隊支援該場活動。
天候宜人，吸引許多民眾在下午即開始搭起帳篷、撐起爐架，在馬路街道上「圍爐」，與家人們談天說地聯絡感情，一整夜烤肉飄香四溢，讓人食指大動。台鈴 eReady 品牌旗下首款電動機車 eReadyFun 也在當晚出席壓軸主角，許多女性消費者紛紛來到 eReady 攤位體驗試車。
隨著夜幕低垂，街道上越是擠滿人潮，熱鬧非凡。舞台上也不寂寞，除了有社區公益團體準備的舞台表演 輪番上陣，更在最大獎「台鈴 eReady 智慧雙輪電動車」的抽獎環節，由台鈴工業董事長黃教信與台鈴 eReady 電動車事業部總監林進賢，偕嘉賓桃園市長鄭文燦，共同抽出當晚幸運的民眾，贏得「eReadyFun 盛夏白」。

eReadyFun 加碼購車享安心移動組 + 666車險。
eReadyFun 加碼購車享安心移動組 + 666車險。
台鈴 eReady 門市體驗智能家電抽獎優惠加碼至 10 月底
eReady 為了回饋新車主支持，特別再加碼好康 10 月底前衝一波，回溯自 9 月 1 日起至 10 月底前，至全台 eReady 門市試乘或購車完成領牌，皆可加碼抽 iRobot Roomba e5 家用掃地機 器人 (市價 19,999 元)、iRobot Roomba 678+Braava Jet 240 掃拖地機器人 (市價 12,880 元)與 Blueair 空氣清淨機 (市價6,990元)。
關鍵字

    延伸閱讀

    NOW民調中心

    手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

    手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

    繼續作答
    金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

    金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

    繼續作答
    議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

    議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

    繼續作答
    campaign即時
    推薦閱讀