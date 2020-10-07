瑞寶生醫獲仁寶富爸爸加持　從科技力崛起轉戰細胞治療

這些話，出自瑞寶生醫董事長兼總經理林彥良。他是仁寶集團研發大將，也曾被挖角到鴻海，享受過台灣電子代工業狂飆的美好年代，卻在最疼愛的妹妹罹癌後，毅然離開職場，陪著她遍尋良方，甚至遠渡美國、日本求助細胞治療。
也就是在那個時候，林彥良認識細胞治療。在妹妹離世後，心痛之餘，不忘完成其臨終託付，說動仁寶集團副董事長陳瑞聰以個人名義，出資協助成立瑞寶生醫，希望能為台灣的細胞治療產業盡一分心力，讓癌友多一個選擇機會，不要重複當年他們所受的苦。
砸再多錢研究 都要戰勝病魔
這就是瑞寶生醫的開始，很純粹，由愛出發。林彥良，也從科技人成為細胞治療企業的經營者，或說，一個異數。
瑞寶是2015年12月決定成立的，2016年1月開始蓋細胞製備實驗室，當年6月就能產出公司自認合格的免疫細胞，爾後逐步跨入細胞客製化代工領域。而今，瑞寶已拿到《特管辦法》5件細胞製備核准，是目前唯一一家由科技業者創立的廠商；也獲准進行CIK細胞治療末期肝癌的1、2期臨床試驗；此外，去年拿到高醫的合作案，正在打造南台灣最大的細胞治療中心。這些收穫，對一個前半輩子與生醫毫無瓜葛的經營者而言，算是神速。
林彥良不諱言，資金，是瑞寶的先天優勢。科技大老口袋深，陳瑞聰給了他第一桶金，而台灣的電子公司習慣在年度預算編列高額研發費用，所以瑞寶每年編列的研發預算，陳瑞聰從沒吭過一聲！要知道，這個產業必須持續做科研才有競爭力，相較於很多同業一面做科研、一面籌資，分散力氣進入惡性循環，瑞寶這方面的確是得天獨厚。
不過，看似資金充裕，砸錢科研也不手軟，實則林彥良對公司內部不必要的花費相當節省，非常在意成本，這一點，可能與電子代工業因應低毛利的錙銖必較精神有關。
資金只是優勢，更多時候林彥良就像誤入叢林的小白兔，吃足苦頭。「我做得很認真，可是大家不覺得我是個咖，師承哪裡？有時候再多的努力都不值得一看。」林彥良回憶2016年1月準備蓋實驗室，發出設備採購通知，竟沒有一家理他，1個月後他只好直接聯絡國外原廠，等到設計圖畫好、設備確定，4月才有一堆國內生醫設備商來找他。
沒有生醫背景 也能挑戰修改製程
生醫界自成一格，沒有生醫背景的科技人要站穩雙腳，勤能補拙與執行力是基本，但林彥良也發現，生醫界人才都相當優秀，有時候卻會陷入框架，失去想像力。他舉成立時短暫租用北醫實驗室時的故事為例，公司聘來3位專家，不斷抽血做實驗，他在旁觀察1個月沒吭聲，第2個月終於開口「我要修改製程」，想當然耳，迎來的是3雙不可思議的眼神。
「我說，你們都是專業的，但我有產業經驗。」事實證明2個半月他們就突破了盲點，雙雙成長，「職業生涯中，靠的就是一個邏輯。」林彥良說道。
終歸現在小有成績，問林彥良，科技人成功跨進細胞治療，有什麼眉角？他第一句話回答的是「我很嚴格。」據悉，瑞寶實驗室第1次進行兩天的GTP（人體細胞組織優良操作規範）審查時，第1天主管機關列了幾項問題，當天同仁都沒有下班，第2天早上9時解決方案全出爐，「我們就是這樣做事，一次審查就過了。」
嚴格歸嚴格，但他也說了，員工起薪不見得高，可是只要有好的貢獻，薪水沒有上限，因此得以吸引好人才。「第2，我沒有做不起的實驗，只要是經過大家嚴格討論，照著方法與目標走，我不會歸咎成敗，唯一一個要求，就是失敗一定要有lessons learned（經驗傳承）。」
還有一點也是林彥良從科技業帶來的經驗。他曾被鴻海挖角負責一個500人的研發中心，做DELL的筆電，當時他另設一個30人的技術部，不涉入機種設計，每天不事生產只是研究散熱、機殼強度等等。但是後來在關鍵時刻協助研發部突破設計瓶頸，也讓林彥良看中技術部的價值，現在瑞寶也成立技術部，「兩個博士陪我念書，幫我做出對的決策，朝好的方向走。」
獲仁寶資金挹注 規格升至GMP等級
以目前的成績，瑞寶這家科技人發起的細胞治療公司，表現不錯，至少，業界從去年就不斷傳出有人希望以3位數股價投資卻碰壁。有意思的是，外界提到瑞寶生醫，都會冠上仁寶集團，然而實際上，瑞寶與仁寶今年8月下旬才開始發生關係，之前主要都是大股東個人資金，仁寶在8月才正式入股30%。
仁寶正式入股，意味著瑞寶生醫今後的發展，會與集團生醫發展策略有更緊密的連結。眼下所見，仁寶資金挹注，瑞寶開始在內湖興建第2實驗室，預計明年6月蓋好，不僅產能可擴增4、5倍，更是直接瞄準高規格的GMP（優良製作規範）等級，難度加好幾級。
其次，瑞寶從細胞代工製造開始發展，過程中與下游的細胞治療密切接觸，林彥良深深感受到，細胞治療要有合併治療的配套，醫師也要願意接受新療法，「但人家會嗆你懂什麼？所以，我們最好要有自己的醫院。」只是這條路茲事體大，董事會願意花百億元讓他買醫院，林彥良卻只想做細胞治療特色醫院，但是從集團角度，仁寶還有許多醫療相關投資可應用在醫院經營上，大醫院可能更匹配，諸如此類的策略發展，也是林彥良日後面對的一大挑戰。
做公益也賺利益 不然走不下去
今年底瑞寶還有一個驚奇要投放到市場上，將會陸續推出兩個皮膚保養品牌。這在細胞代工產業不算稀奇，幹細胞衍生物往往被拿來做抗衰老的應用，瑞寶也不例外，稀奇的是，今年5月一名資深廣告行銷界人士加入瑞寶之前，瑞寶從集團到經營層，從來都只有代工的DNA，沒有品牌DNA，然而不過3個月時間，品牌一切就緒，還有兩家醫美通路商承諾採購上億元，再次驗證公司的執行力。
「我覺得瑞寶有可能成為卓越的公司，但我可能是他的阻礙，我很努力，但畢竟不是學有專長的人，我希望有一個真正厲害的人來接手。」而他自己，想回歸家庭。
5年來，這位同事眼中有點偏執的狂人，領著高薪，卻沒有把錢拿回家過，他把薪水拿去資助產學研究，一個月平均資助4位癌症病友；他立志要在產業盡一分心力，早日讓細胞治療費用大幅下降，期間也曾在公益初衷與企業利益間掙扎拔河，直到一位醫界大老點醒他：「醫療是什麼？一腳公益，一腳利益，不然走不下去！」林彥良才恍然大悟，錢不是罪惡，看你拿到錢來做什麼，企業要走得遠才有能力改善很多事。
路還很長，細胞治療產業的競爭才剛開始，瑞寶今日的成績也不代表日後的成功。但是林彥良篤信「念念不忘，必有回響。」曾經年年換車的他，這8年只開妹妹罹癌前他送的賓士休旅車，和許多在細胞治療產業發展過程中付出的人一樣，不輕言退縮，因為捨不下的是愛。