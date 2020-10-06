▲ 比預售再降萬元，Nissan Sentra 73.9 萬元起正式上市

Sentra 承襲 Nissan 家族 V-Motion 2.0 鍍鉻水箱護罩，雙色類敞篷車頂設計搭配 1.254 寬高比，打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身；輪胎搭配鷹式 LED 陣列式頭燈和狩痕雙色切削式鋁圈。內裝方面，搭配 Nissan 3D Relax 紓壓皮椅、源自 GT-R 設計的跑格三環式出風口和同級最大 9 吋 X-Media V 智慧影音多媒體系統。
除了內外裝全面進化，Sentra 全面標配 NIM智行科技主動安全配備，全車規皆搭載 PFCW超視距車輛追撞警示系統，透過車輛前側雷達感知器監控前車與前前車，為駕駛爭取更多反應時間；尊爵智駕版更擁有 EAPM油門誤踩緊急輔助系統，低速（時速15km/h以下）進行停車時，若行進方向有大於車輛寬度與高度的障礙物，車主未踩煞車踏板，甚至誤踏油門踏板，即發出警示聲並協助煞車，降低意外發生風險。座艙內無需傳輸線即可無線連接 Apple CarPlay，尊爵智駕版更配有 I-KEY遙控啟動（Remote Engine Start 遙控預先啟動引擎），可預先發動車輛，調節車室溫度。
Nissan Sentra 擁有媲美 GT-R 超跑級風阻係數 0.26Cd，油耗表現 17.7Km/L，搭配智慧主動式進氣啟閉系統，維持引擎最佳溫度。全新 1.6G 第三代 HR16K2 引擎，移植 GT-R 鏡面熔射缸孔技術，將 1.6L 的動力提升至直逼 1.8L~2.0L 的引擎表現。全新第五代 X-CVT 變速箱，加入新一代輔助齒輪機構，達到世界第一的 8.7 變速比，同時進行鋼帶特殊強化、提升帶輪鋼性、加強溝槽間隙密合，大幅提升耐用度。Sentra 2,712mm 軸距和3 D Relax 紓壓皮椅提供舒適乘坐享受外，560L 同級最大後行李廂空間和 6/4 分離座椅更讓車主能靈活運用空間。
Nissan 新一代造車技術 CMF-C 平台工藝，提升操控指向性精準度，低重心寬車身的設計則提升視野開闊性、並能大幅提升車身穩定度及動態性能。Sentra 車體核心骨架採用 UHSS 超高剛性鋼材打造，運用熱沖壓技術，採用錳硼鋼最高剛性達 1,500Mpa，UHSS 比例 28.2%、AHSS 比例 43.1%。
此次 Nissan 更導入 AR 擴增實境賞車新體驗。相較平面型錄，顧客透過 AR 技術，彷彿實車在前，可任意觀看車款任一角度的外觀細節，並能模擬行車發生情境，展演全速域 ICC、PFCW 及 EAPM 等智行科技。
Sentra 限時升級優惠
自即日起至 10 月 30 日止，下訂 Sentra「尊爵版」車規僅需加價 10,000 元，便可升級「尊爵智駕版」車規（價值 26,000 元）；入主任一車規，即送價值 24,900 元的「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器（PQ91-3BW）」(註4)。