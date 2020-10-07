三陰性乳癌與遺傳有關？轉移和復發風險比較高？

三陰性乳癌遺傳風險高？乳癌家族史不等於遺傳性乳癌
基因與腫瘤的關係，逐漸成為防治癌症的重要課題，乳癌是否會遺傳更攸關女性國人的切身健康。臺北榮民總醫院乳房醫學中心曾令民教授表示，以目前資料統計而言，如果是遺傳性乳癌，被診斷為三陰性乳癌的比例稍高，但家族史及遺傳性乳癌並非畫上等號。
曾令民教授解釋，所謂的遺傳性乳癌，並不是家族有直系血親或是二等親，有人得過乳癌，再來的成員被診斷乳癌就屬遺傳性乳癌。家族史與遺傳性乳癌屬於不同情況，遺傳性乳癌的臨床定義，是須經由血液檢查，確認檢驗出腫瘤與相關基因的變異有關，才會定義是遺傳性乳癌。
部分三陰性乳癌來勢洶洶？易復發轉移風險高
除了遺傳性乳癌可能增加三陰性乳癌風險，少部份三陰性乳癌也確實面臨治療成效不佳的狀況。曾令民教授指出，三陰性乳癌最重要的治療武器是化學治療，有少部分治療反應不理想的三陰性乳癌，會有容易復發，易轉移至腦部、臟器器官等表徵。相較於乳癌的管腔A型，也就是荷爾蒙受體呈陽性、HER2為陰性的腫瘤，三陰性乳癌長期追蹤下，轉移到腦部的機率是管腔A型的4.42倍，而局部復發機率也超過管腔A型的4倍，曾令民教授表示，針對這少部分的三陰性乳癌，標準治療如果無法有良好控制，會再根據病人的情況與腫瘤的特性，像免疫型、基因型等再擬定治療策略。
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