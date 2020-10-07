三陰性乳癌有哪些治療選擇？晚期治療失敗後還有哪些希望？

三陰性乳癌治療趨勢 先化療再手術
三陰性乳癌早晚期的治療有何不同？臺北榮民總醫院乳房醫學中心曾令民教授說明，所謂早期三陰性乳癌，是指在第四期之前廣泛定義皆稱為早期。針對早期三陰性乳癌，目前常採取的治療模式之一是先給藥再開刀，先測試術後給予的藥物能達到的治療反應如何。目前來說，三陰性乳癌化療的常用藥物包含小紅莓與紫杉醇。另外，如果打完所有的藥物週期再進行手術後，腫瘤沒有完全消除，研究也發現可再搭配口服化學藥物，能有效降低復發和死亡風險。
晚期三陰性乳癌 新型治療趨勢
曾令民教授指出，如果是第四期且不幸治療失敗，出現轉移的三陰性乳癌，依目前的研究可分為三個族群，其中一個是與免疫相關，比例上約莫四成，依照生物標記PD-L1陽性為指標，除了傳統化療可以加上免疫治療，效果非常不錯。另外一成多的比例是有攜帶遺傳性基因的突變，除了傳統的化療，鉑金類化療也相當有效，而PARP抑制劑也是新的治療選項。另外有三成多與小分子抑制劑有關，目前正在積極進行相關研究。
針對晚期三陰性乳癌，如果不幸治療效果不佳，曾令民教授指出，目前醫學上已能了解大部分的三陰性乳癌分佈在這三大族群中，未來會有更多的研究報告，針對三陰性乳癌中不同的型態及狀況，預期將可找到更有效的對應治療方式。
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．三陰性乳癌與遺傳有關？轉移和復發風險比較高？
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