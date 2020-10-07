打造AI醫療 臺大新竹生醫分院與企業簽合作備忘錄
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-10-07 18:00:00
為提升新竹地區急重症醫療服務的能量、建構台灣醫療照護和生醫發展的櫥窗，臺大醫院新竹生醫園區分院與筑波醫電今(7)日在台大生醫分院舉行合作備忘錄簽約典禮﹔由臺大生醫園區分院長余忠仁、筑波醫電許深福董事長代表簽訂，未來將致力提升雙方臨床產學及科專研究，攜手打造智慧醫院、AI、數位醫療平台，期望在智慧醫療領域有更多專業人士注入。
余忠仁表示，此次雙方締約合作，結合臺大醫院的臨床專業和筑波醫電的研發能量，進行太赫茲(TeraHertz)及AI醫療技術輔助系統開發等交流與合作，為打造醫院智慧化的高醫療服務品質攜手努力。余忠仁指出，該院與筑波醫電立下書面合作發展方向，建構學術交流研究管道及平台，希望透過簽定合作案，在智慧醫療領域為產業及醫療界創立領航典範，建立良好的產醫互動關係。
許深福則表示，此次與臺大醫院新竹生醫園區分院簽署合作備忘錄，將筑波3C到三醫 (醫才、醫技、醫材) 的理念落實到智慧醫療應用，結合筑波醫電的研發能量與臺大醫院新竹生醫園區分院的臨床專業，將能創造產醫綜效雙贏的新里程碑。