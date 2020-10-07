打造AI醫療　臺大新竹生醫分院與企業簽合作備忘錄

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打造AI醫療　臺大新竹生醫分院與企業簽合作備忘錄

記者金祐妤/新竹報導

calendar_today2020-10-07 18:00:00

打造AI醫療 臺大新竹生醫分院與筑波醫電簽合作備忘錄
▲臺大新竹生醫分院余忠仁院長(圖右)與筑波醫電許深福(圖左)董事長簽訂合作備忘錄。（圖/記者金祐妤攝,109.10.7）
為提升新竹地區急重症醫療服務的能量、建構台灣醫療照護和生醫發展的櫥窗，臺大醫院新竹生醫園區分院與筑波醫電今(7)日在台大生醫分院舉行合作備忘錄簽約典禮由臺大生醫園區分院長余忠仁、筑波醫電許深福董事長代表簽訂，未來將致力提升雙方臨床產學及科專研究，攜手打造智慧醫院、AI、數位醫療平台，期望在智慧醫療領域有更多專業人士注入。
余忠仁表示，此次雙方締約合作，結合臺大醫院的臨床專業和筑波醫電的研發能量，進行太赫茲(TeraHertz)及AI醫療技術輔助系統開發等交流與合作，為打造醫院智慧化的高醫療服務品質攜手努力。
余忠仁指出，該院與筑波醫電立下書面合作發展方向，建構學術交流研究管道及平台，希望透過簽定合作案，在智慧醫療領域為產業及醫療界創立領航典範，建立良好的產醫互動關係。

許深福則表示，此次與臺大醫院新竹生醫園區分院簽署合作備忘錄，將筑波3C到三醫 (醫才、醫技、醫材) 的理念落實到智慧醫療應用，結合筑波醫電的研發能量與臺大醫院新竹生醫園區分院的臨床專業，將能創造產醫綜效雙贏的新里程碑。
 
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