Volkswagen T-Roc 雙十連假展開巡迴，預售 112.8 萬元起持續接單中
Volkswagen T-Roc 雙十連假展開巡迴，預售 112.8 萬元起持續接單中
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-10-07 13:25:01
台灣福斯汽車於雙十連假與隔週週末時間，將在指定 Volkswagen 展示中心舉辦 T-Roc 搶先預賞會，敬請消費者致電預約鑑賞。
T-Roc 是 Volkswagen 拓展全球市場的重要 SUV 車款，於歐洲市場短時間累積 20 萬輛銷售成績。採用 MQB 模組化橫置引擎平台的 T-Roc 搭配 1.5 升、2.0 升 TSI 高效引擎科技，分別提供 150ps 和 190ps 馬力，最新 TSI 渦輪增壓引擎更具備汽油微粒過濾器，降低碳微粒排放量，符合歐盟 WLTP 車輛油耗污染測試最新標準並且優於台灣現行規範。T-Roc 280 TSI 搭載最新 1.5 升渦輪增壓引擎，並且具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1400 至 4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並暫停供油，有效提升引擎燃燒效率 10%，並且同步降低油料消耗和碳排放，冠上能源效率 1 級的成果。
T-Roc 330 TSI 採用 2.0 升渦輪增壓引擎，透過雙重燃油噴射系統、可變汽門正時與可變汽門揚程等先進技術，形成引擎本體高抗爆震和高壓縮比的特性，帶來 190ps 馬力表現，最大扭力可達 32.6kgm，0-100km 加速僅需 7.2 秒，加上 4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統、降低 10 mm 的 R-Line Performance 運動化懸吊系統，讓駕駛者可依據不同路況轉換駕駛模式，再結合 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統。同時，T-Roc 與台灣福斯汽車全車系一樣，皆適用長里程彈性保養概念與完整售後保固方案，最長二年或最多 30,000 公里才需更換機油項目，搭配福斯人禮遇計畫，有效降低擁車成本。
T-Roc 早鳥預售方案持續發燒中，凡於 10 月 31 日前入主 T-Roc 任一車型即可免費升級雙色懸浮式車頂，再加贈 Volkswagen 經典炫彩行李箱或等值商品，台灣福斯汽車也將於雙十連假 10 月 9 日至 10 月 11 日及 10 月 16 日至 10 月 18 日，於指定 Volkswagen 展示中心對外展出 T-Roc，敬請消費者預約時間親臨鑑賞。
2021 年式 T-Roc 預售價：
（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）
車型
新台幣建議售價
280 TSI Style Design
1,128,000元
330 TSI R-Line Performance
1,328,000元
The T-Roc搶先預覽會資訊
( **台灣福斯汽車保留活動異動之權利；建議賞車前先行致電指定展示中心預約)
時間
展示中心
地址
電話
10/9（五）
竹北
新竹縣竹北市自強北路205號
03-6583599
櫻花
台中市西屯區文心路三段109號
04-23175565
嘉義
嘉義市西區博愛路二段342號
05-2910828
永康
台南市永康區中正北路214號
06-2541577
澄清
高雄市鳳山區澄清路2-1號
07-7453111
10/10（六）
竹北
新竹縣竹北市自強北路205號
03-6583599
櫻花
台中市西屯區文心路三段109號
04-23175565
嘉義（早）
嘉義市西區博愛路二段342號
05-2910828
彰化（晚）
彰化縣花壇鄉中山路一段37號
04-7871177
永康
台南市永康區中正北路214號
06-2541577
澄清
高雄市鳳山區澄清路2-1號
07-7453111
10/11（日）
竹北
新竹縣竹北市自強北路205號
03-6583599
潭子
台中市潭子區中山路二段17號
04-25325177
彰化
彰化縣花壇鄉中山路一段37號
04-7871177
永康
台南市永康區中正北路214號
06-2541577
巨蛋
高雄市左營區博愛三路123號
07-3414567
時間
展示中心
地址
電話
10/16（五）
內湖
台北市內湖區瑞光路28號
02-27939696
板橋
新北市板橋區三民路一段63號
02-89511566
桃園
桃園市桃園區經國路358號
03-3268888
花蓮
花蓮縣吉安鄉中央路三段418號
03-8568911
10/17（六）
敦南
台北市大安區敦化南路二段230號
02-23782255
板橋
新北市板橋區三民路一段63號
02-89511566
桃園
桃園市桃園區經國路358號
03-3268888
花蓮
花蓮縣吉安鄉中央路三段418號
03-8568911
10/18（日）
北投
台北市北投區大業路20號
02-28929268
板橋
新北市板橋區三民路一段63號
02-89511566
桃園
桃園市桃園區經國路358號
03-3268888
宜蘭
宜蘭縣五結鄉光榮北路101號
03-9561222