▲ Bridgestone 推出全新性能街胎 Potenza Adrenalin RE004

Potenza 系列一直以來都是普利司通先進技術之標竿。Potenza Adrenalin RE004 除了透過排水溝加寬設計，讓駕駛者無論在濕滑路面或乾燥路面，都可以更清晰地掌握入彎角度，實現最大的操控性和穩定性以外；同時也精進了花紋塊的設計，藉由寬直的花紋塊設計，使輪胎壓力均勻分佈。
身為普利司通商品系列中的性能街胎代表，Potenza Adrenalin RE004 還導入全新的複合材料創新技術，將二氧化矽膠料均勻分布於輪胎中，可大幅改善輪胎在溼地的煞車和操控性能，更可降低滾動阻力，減少車輛的環境足跡。此外，肩部花紋塊的剛性提升，也可讓駕駛在高速行駛時，同時兼顧靈敏的過彎反應，以及直行的穩定性。搭配創新動感的 A 字行溝槽花紋設計，除了提升整體操控性能，也具有時尚動感的外觀。
Potenza Adrenalin RE004 將在台搶先上市 16 個規格，普利司通將於 10/8（四）至 10/31（六）推出「安全有理好時機」限時優惠活動，活動期間內於全台普利司通輪胎館購買 4 條普利司通轎車/休旅車胎，並至活動網站登錄，上傳車頭與工單照片，就有機會獲得 7-11 電子禮券 500 元乙份*（活動詳情請見官網https://bit.ly/30EhFDx），數量有限，送完為止。