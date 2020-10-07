▲ 全新 BMW X5 M 馬力達 600 匹大關，688 萬起正式登場

2020 年全新第三代 BMW X5 M 在 4.4 升 V 型 8 汽缸汽油引擎搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱下，最大動力達 600 匹德制馬力，且擁有 0-100km/h 加速僅需 3.9 秒的絕佳成績。
全新世代 BMW X5 M 搭載最具爆發力的 M TwinPower Turbo S63 引擎，這顆採用雙渦輪雙渦流系統的 4.4 升 V 型 8 汽缸汽油引擎，除了使用於 BMW 經典車款 M5 及 M8 兩款性能跑車外，首度搭載於 BMW SAV 休旅車款上。經過 BMW M GmbH 專業調教後可榨出 600 匹德制馬力與 750 牛頓米的強勁扭力輸出，較上一代提升 25 匹馬力，展現從 0 到 100 km/h 加速僅需 3.9 秒的驚人實力。
BMW X5 M 搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱並採用 Drivelogic 三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應與最佳的換檔齒比，大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率；M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，可以主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地將 100% 的引擎動能分配至前軸或後軸，無論激烈操駕或是日常駕馭，皆提供最佳操控及精準性；M 運動化差速器藉由主動鎖定後輪差速器左右分配 0-100% 扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M 運動化差速器都會介入。M 高性能複合式煞車系統採前六活塞固定式卡鉗、後單活塞浮動式卡鉗配置，不僅更耐熱且抗衰竭，絕佳的制動力使全新世代 BMW X5 M 能在安全前提下，完整展現其強悍性能。
除了擁有強悍動力，BMW X5 M 使用鋁合金材質鍛造製作前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，對於路面反饋表現非常堅固且吸震性強，搭配主動式 M 進階電子懸吊系統與電子防傾桿科技，讓駕駛者在崎嶇路段上享受激烈操控或出入彎道時，依然保有絕佳的舒適性與高度穩定。
BMW X5 M 寬闊的 M 專屬黑色高光澤雙肋造型水箱護罩與鍍鉻外框搭配 3D 立體前下擾流與大型前進氣壩設計，除滿足賽道規格散熱系統的嚴苛進氣需求，也使車頭的視覺重心更貼近地面；M 專屬車側導流氣孔、優化空氣力學的 M 水滴造型後照鏡及車尾 M 後擾流尾翼設計，傳遞 M 專屬的設計語彙外，更提升高速行駛時的穩定性。擁有雙邊雙出黑色排氣尾管的M 運動化排氣系統，讓 X5 M 排氣聲浪更為狂野渾厚；M 空力套件與全新世代 X5 M 專屬的前 21、後 22 吋 M 星幅式 809M 型輪圈。湛藍色且標示「BMW Laser」字樣的智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）更列為全新世代 BMW X5 M 標準配備。
進入車室空間，全新世代 BMW X5 M 廣闊的乘坐高度提供駕駛全方位視野，標準配備的全景式電動玻璃天窗在白天提供自然採光同時營造出更寬敞的空間感。Merino 皮革 M 專屬雙前座雙色跑車座椅、M 縫線安全帶與 Individual Alcantara 麂皮車內頂篷亦是標準配備。坐定後映入眼簾的 M 專屬多功能真皮方向盤、真皮包覆儀表檯及碳纖維材質飾板，彰顯強烈運動化感官享受；最新一代的 M 專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，轉速也能同時一目了然。BMW X5 M 標準配備 M 專屬雙前座雙色跑車座椅，含電動調整、電動腰靠、記憶、通風與加熱功能；另還有 BMW 原廠繁體中文智能衛星導航、冷熱恆溫功能前座置杯架、藍芽免持行動電話系統、無線 Apple CarPlay 整合系統、手機無線充電裝置及手勢控制功能等。
BMW X5 M 於車室空間標準配備 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，傾倒後行李廂容積可從 650 公升擴充至 1,860 公升；環艙氣氛燈組、豪華型四區恆溫空調、harmon/kardon 高傳真音響系統（另可選配Bowers & Wilkins 鑽石高傳真音響系統）等。
X5 M 配備 BMW 全數位虛擬座艙結合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 12.3 吋中控觸控螢幕。全新世代 BMW X5 M更搭載 M MODE 駕馭模式切換功能，駕駛者可依路況與需求透過 12.3 吋中控觸控螢幕選擇 Road 模式或 Sport 模式，根據不同的駕駛風格改變避震器阻尼、底盤、轉向系統回饋、煞車反應等設定；在 Sport 模式中，12.3 吋的虛擬數位儀錶除去不必要的資訊，保留最精準所需的賽車數據如轉速、檔位及時速等。
全新世代 BMW X5 M 搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測功能、駕駛注意力輔助功能、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防撞警示、停車後方防撞輔助等。如遇上不可避免的緊急事故，系統判斷撞擊即將發生時，BMW Active Protection 主動安全防護系統（前座自動束緊式安全帶及預警式車窗自動關閉等功能）會立即介入，將椅背豎直、關閉車窗。