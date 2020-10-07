▲ 全新 BMW X5 M 馬力達 600 匹大關，688 萬起正式登場

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全新世代 BMW X5 M 搭載最具爆發力的 M TwinPower Turbo S63 引擎，這顆採用雙渦輪雙渦流系統的 4.4 升 V 型 8 汽缸汽油引擎，除了使用於 BMW 經典車款 M5 及 M8 兩款性能跑車外，首度搭載於 BMW SAV 休旅車款上。經過 BMW M GmbH 專業調教後可榨出 600 匹德制馬力與 750 牛頓米的強勁扭力輸出，較上一代提升 25 匹馬力，展現從 0 到 100 km/h 加速僅需 3.9 秒的驚人實力。

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BMW X5 M 搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱並採用 Drivelogic 三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應與最佳的換檔齒比，大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率；M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，可以主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地將 100% 的引擎動能分配至前軸或後軸，無論激烈操駕或是日常駕馭，皆提供最佳操控及精準性；M 運動化差速器藉由主動鎖定後輪差速器左右分配 0-100% 扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M 運動化差速器都會介入。M 高性能複合式煞車系統採前六活塞固定式卡鉗、後單活塞浮動式卡鉗配置，不僅更耐熱且抗衰竭，絕佳的制動力使全新世代 BMW X5 M 能在安全前提下，完整展現其強悍性能。



M 專屬黑色高光澤雙肋造型水箱護罩與鍍鉻外框，搭載湛藍色智慧雷射頭燈。

× M 專屬黑色高光澤雙肋造型水箱護罩與鍍鉻外框，搭載湛藍色智慧雷射頭燈。

優化空氣力學的 M 水滴造型後照鏡。

× 優化空氣力學的 M 水滴造型後照鏡。

M 專屬車側導流氣孔提升高速行駛時的穩定性，降低空氣阻力的同時也幫助剎車散熱。

× M 專屬車側導流氣孔提升高速行駛時的穩定性，降低空氣阻力的同時也幫助剎車散熱。

全新世代 BMW X5 M 搭載專屬的前 21、後 22 吋 M 星幅式 809M 型輪圈。

× 全新世代 BMW X5 M 搭載專屬的前 21、後 22 吋 M 星幅式 809M 型輪圈。

黑色雙邊雙出尾管的 M 運動化排氣系統讓 X5 M 引擎聲浪更為狂野渾厚。

× 黑色雙邊雙出尾管的 M 運動化排氣系統讓 X5 M 引擎聲浪更為狂野渾厚。

BMW 全數位虛擬座艙結合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 12.3 吋中控觸控螢幕。

× BMW 全數位虛擬座艙結合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 12.3 吋中控觸控螢幕。

Merino 皮革 M 專屬雙前座雙色跑車座椅與發光 X5 M 銘牌。

× Merino 皮革 M 專屬雙前座雙色跑車座椅與發光 X5 M 銘牌。

BMW X5 M 於車室空間標準配備 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，傾倒後行李廂容積可從 650 公升擴充至 1,860 公升；環艙氣氛燈組、豪華型四區恆溫空調、harmon/kardon 高傳真音響系統（另可選配Bowers & Wilkins 鑽石高傳真音響系統）等。



全新 BMW X5 M 搭載 M MODE 駕馭模式切換功能，可依路況與需求透過 12.3 吋中控觸控螢幕選擇 Road 或 Sport 模式。

× 全新 BMW X5 M 搭載 M MODE 駕馭模式切換功能，可依路況與需求透過 12.3 吋中控觸控螢幕選擇 Road 或 Sport 模式。

12.3 吋的虛擬數位儀錶在 Sport 模式中除去不必要的資訊，保留最精準數據，簡潔俐落的顯示畫面讓駕駛更全心專注。

× 12.3 吋的虛擬數位儀錶在 Sport 模式中除去不必要的資訊，保留最精準數據，簡潔俐落的顯示畫面讓駕駛更全心專注。

BMW X5 M 採用 Drivelogic 三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應提升行駛舒適性與油耗效率。

× BMW X5 M 採用 Drivelogic 三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應提升行駛舒適性與油耗效率。

冷熱恆溫功能前座置杯架將飲品隨時維持在最佳溫度。

× 冷熱恆溫功能前座置杯架將飲品隨時維持在最佳溫度。

全新世代 BMW X5 M 搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測功能、駕駛注意力輔助功能、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防撞警示、停車後方防撞輔助等。如遇上不可避免的緊急事故，系統判斷撞擊即將發生時，BMW Active Protection 主動安全防護系統（前座自動束緊式安全帶及預警式車窗自動關閉等功能）會立即介入，將椅背豎直、關閉車窗。