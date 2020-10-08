從1元炒到78元！TDR飆出瘋狂溢價　專家：冷靜阿！

投資人如此大膽，主要是今年的美德醫搭上防疫股的順風車，從1元多的雞蛋水餃股，飆升至最高的78元，漲幅70倍，打敗「天國一輝」4檔飆股為首的生技股，堪稱今年度最強股。隨著美德醫的神奇表現，也帶動這一波TDR的暴漲狂潮。
散戶也瘋狂 1塊多漲至78元
只是，這股過度投機的歪風已引起主管機關的關注。9月25日，證交所一早就針對13檔TDR中的11檔，以「近期漲幅過大，溢價幅度偏高」為由，全部列為「注意交易資訊」對象。未來10個交易日，這11檔股票必須採取分盤交易，人工管制撮合，同時向投資人收取全部買進價金或賣出證券。雷霆手段一出，11檔DR類股直接摜殺至跌停板。然而，投機風就此結束了嗎？
「管他什麼TDR，會飆就好。」大展證券投顧總經理賴建承提醒，投資人在連商品都不清楚的狀況下就亂追亂買，是很危險的投資行為。
所謂TDR指得是台灣存託憑證，即在海外交易所有掛牌的公司，以台灣作為第2上市發行股票的一種方式。按理說，這些股票在台灣的股價，都應該和原市場股價具有連動關係。
溢價不合理 一個公司兩個懸殊價格
以台積電及其在美國發行的ADR為例，1股台積電ADR可以換5股台積電，以目前78美元左右ADR換算，溢價幅度為7.85%。別看到出現溢價幅度，就以為有套利空間，事實上經過轉換的手續成本，加上匯率的波動，長時間以來台積電ADR溢價幅度大約在5~10%左右，是相當合理的範圍。
但回過頭來看，這一波TDR飆漲風潮，完全不是因為海外原股飆漲所帶動，純粹是本土資金打籌碼戰，沒有理由的亂漲。截至9月22日，幾乎每一家TDR溢價幅度都超過1倍，最誇張的杜康溢價幅度更高達32倍；但在新加坡交易市場杜康股價只剩下0.065元新幣，而且幾乎沒有成交量。
對於當前TDR亂象，證交所提醒投資人，TDR與國外上市的原股間應具有連動關係，但近期TDR多存在溢價偏高情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，一定要留心股價是否過度被高估。其實，關於TDR與原公司的折溢價格幅度，證交所的網站上都可以查詢得到。
東森電視台分析師張文赫對於瘋狂飆漲的TDR指出，由於多數投資人特別鍾愛低價股，認為股價夠低，相對於萬三行情還沒有反應，介入相對風險較小；正好，近期盤面低價股當道，讓某特定資金鎖定多為10元以下的TDR進行炒作。
對於低價股，投資人總覺得是股價被低估了，具有投資價值，而忽略另一個關鍵點「成長性」。很多低價股為什麼會成為雞蛋水餃股，其實就是因為缺乏成長動能，導致股價不斷向下修正。同樣道理，來台掛牌的TDR為什麼長期處在1、2元，也是同樣的道理。
低價不代表便宜 投資應回歸基本面
德信證券首席分析師林信富提醒投資人，還記得上半年的原油期貨ETF之亂嗎？明明海外市場的價格只有3元，但台灣市場ETF價格卻高達6元，居然還有一堆投資人搶著買，到最後受傷的還是投資小股民。現在TDR的情況，就是如此。
舉例來說，當前最熱門的泰金寶，每日成交量高達5萬多張，今年以來漲了4倍之多；但事實上，泰金寶在泰國掛牌的本體，今年以來股價始終在2元泰銖左右，並沒有出現誇張的飆漲。換算下來，泰金寶TDR與本體的溢價幅度超過400%，這是非常離譜的事情。
這意味著，若可以進行套利，賣出泰金寶TDR，轉換到泰金寶，就可以大賺4倍價差，試問這種TDR價格怎麼可以追呢？
張文赫表示，TDR炒作不是第一回了，2009年主管機關為了活絡台股市場，拚命進行海外招商，掀起了第一波TDR熱潮，特別是康師傅TDR當時募資金額高達170億元，也爆發錯綜複雜政商裙帶關係，才讓TDR冷卻下來。
這一回，特定資金抓準TDR籌碼少、股價低的特性，進行瘋狂拉抬，如今每一家TDR溢價幅度之大，都到了無所依據的地步。張文赫提醒，就如同前1個月才剛出事的康友所代表的KY公司一樣，TDR得本體皆為海外公司，要實際了解背後的營運狀況，或是掌握營收財報，是有一定的困難度，風險本身就相對高一些。
賴建承建議，不管是TDR或是KY公司，投資一切回歸到基本面上，即使有搭上防疫題材的美德醫，雖然在新加坡本體公司今年飆漲10倍，來到1.28元新幣，但對照起TDR可以飆60、70倍，也是漲過頭了一些。投資人在面對飆漲風潮時，還請務必要再三冷靜。