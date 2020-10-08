【名家專欄】楊聰財／情緒障礙自殺風險多４倍　精神科醫師鼓勵多做簡單３件事助改善！

知名女星竹內結子傳出上吊自殺死訊，享年40歲。竹內結子的代表作有「午餐女王」、「冰上悍將」、「現在，很想見你」等。日本在西元2020年演藝圈真是不平靜, 曾經出演過日劇「血色星期一」的三浦春馬、蘆名星、藤木孝3人也相繼自殺離世，讓人唏噓不已。
在此我要試著從竹內結子來剖析”戲劇型人格”和自殺的關係,以及與想輕生者做個對話。竹內結子1980年4月1日出生，2005年與中村獅童結婚，同年生下長男；2008年離婚。去年2月與小5歲的男星中林大樹再婚，今年1月下旬才生下第二子。根據日本周刊《女性SEVEN》報導，竹內結子在14歲時，母親因為癌症永遠離開她。之後父親娶了另外一個女子，對方還帶了3個孩子，小小的屋子瞬間多出4人，加上原本3孩子以及爸爸，屋簷下總共住了8個人。如今竹內結子想不開，選擇自我了結，留下14歲大兒子以及8個月大的小兒子。令人鼻酸的是，竹內結子的大兒子跟母親一樣，在14歲時便永遠失去母親了。
日本人自殺率是高的。日本雖然是已開發國家，但因生活壓力、傳統文化等因素影響，自殺率在已開發國家中名列前茅，令政府非常頭疼。那麼，究竟是什麼原因促使這麼多日本人甘願拋棄如此多姿多彩的人世呢？總的來看，日本人自殺的原因五花八門，涉及經濟、社會、文化等各個方面。統計結果顯示，疾病、經濟困窘和家庭糾紛是導致日本人走上絕路的三大原因。有人不堪忍受疾病的折磨而自殺，有人因經濟困難而喪失生活勇氣，還有的人因家庭糾紛而失去生活的信心。還有，老人寂寞難耐、青年失業、學生考試落榜、遭到欺凌等也是自殺的動機。再來,就是”人格問題”了!
所有的演藝人員都有不同程度的戲劇性格。”戲劇型人格”在人群中大概佔2-3%,有些研究表示女性比較容易被定義為戲劇型人格;對於戲劇型人格 （Histrionic Personality）的個體而言，被他人所注意是首要的任務。感受到別人的欣賞，是他們賴以生存的力量,『人生就是舞台』是他們的座右銘。在人際關係中，他們經常扮演著某一特定的角色，例如：『明星』或『受害者』,以確保其他人的注意力都放在他身上。在別人眼中，他們可能有著虛榮心、不成熟、說話戲劇化、誇張、和過份熱情的態度。通常戲劇型人格障礙的共同特徵有著過於誇張的情緒表達、風暴式的人際關係、自我中心的態度、以及控制慾強。戲劇型人格的控制在於以自殺的姿態、威脅、或嘗試去獲得注意和認同。
如果某人有以下5 個或以上的特徵，而且造成生活與人際關係的困擾,他／她就可能被認為患上戲劇型人格障礙:
1. 情緒快速轉換。但根本上，情緒表達的技巧很窄。
2. 過份關注外在的吸引力
3. 外表上和行為上不正當的性誘惑
4. 當不是注意力的中心時，會感到不適
5. 高度吸引的談話，但缺乏細節
6. 對於不如預期的情況或到難以認受和過份沮喪。
7. 對於人際關係感到巨大的親密感。會過份地表達親密度（例如：介紹一個熟人為『最好最好的朋友』）
8. 以自我戲劇化的方式，誇大情緒的表露。
談到此,會讓想起美國有名諧星羅賓威廉斯:在加州的寓所內上吊自殺，享年63歲,也想起台灣諧星倪敏然2005年5月1日，倪敏然於宜蘭縣頭城鎮山區被發現死亡多日，疑因憂鬱症上吊自縊，享年59歲。我們人群中也不乏有此種性格特質的人,罹患情緒障礙(憂鬱症、焦慮症、暴怒症等)的機率是一般人至少4倍以上,也因此是自殺的高危險族群之一。
自殺是需要很大的勇氣。你既然有自殺的勇氣,應該可以將這勇氣用來面對挑戰吧!應該可以鼓起勇氣,打1925專線談一談吧?應該可以儘早規則的去尋求精神醫療專業團隊(醫師、心理師、社工師、護理師、職能治療師)協助治療吧?也應該可以和信任的親友談談話、唱唱歌、做333運動(一週至少三天，一次至少30分鐘，心跳至少一分鐘130次，以出汗做指標)吧!
很可惜,這些自殺的人可能都沒有目睹過”日本身障棒球世界大賽”,沒有與台灣之光”潘瑋杰”小兒麻痺的勇者談過話;他們如此熱誠的面對生命挑戰,活在當下,露出燦爛的笑容,我們又有什麼理由去抱怨生命,想提早結束人生呢?
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