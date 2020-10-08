Toyota Granvia 全新六期正式開賣，年底前享早鳥價

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Toyota Granvia 全新六期正式開賣，年底前享早鳥價

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calendar_today2020-10-08 16:25:01

Toyota Granvia 全新六期正式開賣，年底前享早鳥價
▲ Toyota Granvia 全新六期正式開賣，年底前享早鳥價
Toyota 台灣總代理和泰汽車引進全新符合六期環保法規的 Granvia。
全新 2021 年式日本原裝進口的 6 人與 9 人座 Toyota Granvia 搭配 LED Bi-Beam 頭燈。動力方面，搭載 2.8L 柴油渦輪增壓引擎及 SCR 尿素系統，配上 6 速手自排變速箱及 176.8hp/45.9kgm 大馬力、大扭力輸出。此外 Granvia 擁有時下同級車最小廻轉半徑（5.5m）（註）
全車系標配雙側滑門，後座第 1、2 排配置 Captain 豪華皮質座椅，獨立的座椅與扶手使乘客擁有更寬敞舒適的乘坐空間。此外，頂級及旗艦版等級，搭載 Toyota Safety Sense（包含 PCS 預警式防護系統、DRCC 雷達感應式車距維持定速系統、LDA 車道偏移警示系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統），及 9 顆 SRS 輔助氣囊、雙側電動滑門。

【早鳥優惠活動】

和泰汽車特別規劃 Granvia 六期早鳥優惠價，凡 2020 年 12 月 31 日前訂車之車主，就能以五期車價入主六期新車。

Granvia 即日起於和泰汽車商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。購車請洽全台營業據點，亦可至 Toyota 商旅車官網（www.toyota-granvia.com.tw）查詢，或致電和泰汽車顧客專線 0800-522567洽詢。

註：同級車款最小迴轉半徑

Volkswagen

Caravelle

Mercedes-Benz

Vito

Ford

Tourneo

Hyundai

Grand Starex

6.6m

6.25m

6.7m

5.61m

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