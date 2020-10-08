▲ GoShare 進軍雲林推出一系列活動，來看怎麼玩！

- 趟趟 20 元回饋 - 2020/10/8~11/15，凡完成有效騎乘且借還車均於雲林服務範圍內，可獲得 20 元騎乘金優惠券一張，每人限領 5 次。
- 高鐵限定 200 元回饋 - 2020/10/12~11/15，乘高鐵至（終點為）雲林之 GoShare 用戶，填妥活動表單並檢附相關電子車票文件，即可獲得總價值 200 元的騎乘金優惠券，每人限領 1 次，限量 1,000 份。
- 台新卡趟趟 20％ 刷卡金加碼回饋 - 2020/10/8~10/14，歡慶 GoShare 於雲林上線，只需在台新銀行官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，使用台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用且單筆金額達 50 元以上（不限車款及服務範圍），即享 20% 刷卡金回饋。正附卡合併計算，每正卡持卡人回饋上限 50 元。
- 2020/10/12~11/15，GoShare 化身城市嚮導，推薦 15 個蘊含雲林文化特色與生活質感的好去處，GoShare 用戶至特約店家不僅能夠享用獨家消費優惠，還能夠額外取得限量騎乘金優惠券兌換序號。
- 2020/10/8 起，於雲林騎乘 GoShare 車輛，開廂即有機會獲得獨家「雲林 Go FUN」 首發紀念小圓扇，數量有限，領完為止。
- 2020/10/8 起，將「雲林 Go FUN 」小圓扇拍照上傳至個人 IG 公開帳號之限時動態，同時標記 @goshare.official 和 #雲林GoFUN，即有機會獲得總價值 $1,000 元的騎乘金優惠券。
- 2020/10/8 起， GoShare 推出線上「雲林 Go FUN 檢定考」，測試自己對雲林的了解程度，完成填答可獲得總價值 150 元騎乘金優惠券，數量有限，領完為止。
- 2020/10/8~11/15， GoShare 為大學生加電，預祝期中考順利 All Pass！凡就讀雲林內三所大學（雲科大、虎尾科大或環球科大）之在學生且上傳有效學生證至線上表單者，即可獲總價值 100 元騎乘金優惠券，數量有限，領完為止。
「雲林 Go FUN」 玩樂特搜精選店家與獨家好康
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名稱
地址
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雲林縣虎尾鎮
建國一村 55 號
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雲林縣虎尾鎮
林森路一段 501 號
|結帳時出示 GoShare App，即可獲得集線器乙份。每人限兌換一次。
3
雲林縣斗六市
保長路 11 號
|結帳時每人出示 GoShare App，即可獲得花材 9 折優惠。每人限兌換一次。
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雲林縣虎尾鎮
信義路 69 號
|結帳時出示 GoShare App，即可獲得品牌環保杯套乙份。每房限兌換一次。
5
雲林縣虎尾鎮
民生路 76 號 3 樓
|結帳時出示 GoShare App，即可享有 9 折優惠。
6
雲林縣斗六市
六合街 21 之 1 號
|結帳時每人出示 GoShare App，消費滿 200 元即可折抵20 元。每人限兌換一次。
7
雲林縣斗六市
大同路 250 號
|結帳時每人出示 GoShare App 中任一起點至第五大道 Fifth Avenue 之行程紀錄，即贈送 1 塊蛋糕。蛋糕由店家自行搭配，每人限兌換一次。
8
雲林縣斗六市
府前街 117 號
|結帳時出示 GoShare App，消費即可獲得布丁乙份。每人限兌換一次。
9
雲林縣斗六市
警民街 38-1 號
|結帳時出示 GoShare App，低消一杯飲品，即可獲得泡芙乙份。每人限兌換一次。
10
雲林縣斗六市
中興路 24-1 號
|結帳時出示 GoShare App，即可享有外帶任選第二杯半價優惠。每人限兌換一次，半價優惠以低價者計算。
11
雲林縣虎尾鎮
林森路二段 209 號
|結帳時出示 GoShare App，即可享有 95 折優惠。每人限兌換一次。
12
雲林縣斗六市
鎮北路 21 號
|結帳時出示 GoShare App，消費即贈一杯純粹茶系列任選。每人限兌換一次。
13
雲林縣虎尾鎮
中山路 13 號
|結帳時出示 GoShare App，即可獲得紫薯流星餅乙份。每人限兌換一次。
14
雲林縣斗六市
內環路 408 號
|結帳時出示 GoShare App，消費滿 $400，即可獲得咖哩可樂餅乙份。每人限兌換一次。
15
雲林縣斗南鎮
新生三路 128 號
|結帳時每人出示 GoShare App，點選咖啡任一杯，即可折抵 10 元。每人限兌換一次。