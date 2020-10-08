GoShare 進軍雲林推出一系列活動，來看怎麼玩！

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GoShare 進軍雲林推出一系列活動，來看怎麼玩！

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calendar_today2020-10-08 16:25:01

GoShare 進軍雲林推出一系列活動，來看怎麼玩！
▲ GoShare 進軍雲林推出一系列活動，來看怎麼玩！
雲林縣政府與 GoShare 移動共享服務合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務，成為六都以外第一個導入智慧電動機車共享服務的縣市，並同步推出「雲林 Go FUN」系列驚喜活動。
從左至右為雲林縣環境保護局副局長 黃富義、雲林縣政府工務處處長 汪令堯、雲林縣環境保護局局長 鄭育麟、雲林縣長 張麗善、GoShare 新事業總監 姜家煒、雲林縣議員 陳俊龍及 Gogoro 副總經理 郭錦程。
從左至右為雲林縣環境保護局副局長 黃富義、雲林縣政府工務處處長 汪令堯、雲林縣環境保護局局長 鄭育麟、雲林縣長 張麗善、GoShare 新事業總監 姜家煒、雲林縣議員 陳俊龍及 Gogoro 副總經理 郭錦程。
雲林縣政府與 GoShare 移動共享服務合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務，成為六都以外第一個導入智慧電動機車共享服務的縣市，且有 130 輛 Gogoro 電動機車提供 24 小時全天候服務，只要下載 GoShare App、使用手機就能輕鬆隨借隨還車輛，租車還車範圍主要涵蓋斗六市、虎尾鎮及斗南鎮三大人口密集區。
GoShare 同步推出「雲林 Go FUN」系列驚喜活動，不僅帶來雲林限定的騎乘金獎勵與開廂好禮，更解鎖 15 處必訪古蹟、質感好店和激推美食，並獻上 GoShare 用戶專屬特約店家好康。

雲林 Go FUN 限定回饋

  • 趟趟 20 元回饋 - 2020/10/8~11/15，凡完成有效騎乘且借還車均於雲林服務範圍內，可獲得 20 元騎乘金優惠券一張，每人限領 5 次。
  • 高鐵限定 200 元回饋 - 2020/10/12~11/15，乘高鐵至（終點為）雲林之 GoShare 用戶，填妥活動表單並檢附相關電子車票文件，即可獲得總價值 200 元的騎乘金優惠券，每人限領 1 次，限量 1,000 份。
  • 台新卡趟趟 20％ 刷卡金加碼回饋 - 2020/10/8~10/14，歡慶 GoShare 於雲林上線，只需在台新銀行官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，使用台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用且單筆金額達 50 元以上（不限車款及服務範圍），即享 20% 刷卡金回饋。正附卡合併計算，每正卡持卡人回饋上限 50 元。
雲林 Go FUN 玩樂特搜

  • 2020/10/12~11/15，GoShare 化身城市嚮導，推薦 15 個蘊含雲林文化特色與生活質感的好去處，GoShare 用戶至特約店家不僅能夠享用獨家消費優惠，還能夠額外取得限量騎乘金優惠券兌換序號。
雲林 Go FUN 限定開廂禮

  • 2020/10/8 起，於雲林騎乘 GoShare 車輛，開廂即有機會獲得獨家「雲林 Go FUN」 首發紀念小圓扇，數量有限，領完為止。
  • 2020/10/8 起，將「雲林 Go FUN 」小圓扇拍照上傳至個人 IG 公開帳號之限時動態，同時標記 @goshare.official 和 #雲林GoFUN，即有機會獲得總價值 $1,000 元的騎乘金優惠券。
GoShare 不僅帶來雲林限定的騎乘金獎勵與開廂好禮，更解鎖 15 處必訪古蹟、質感好店和激推美食，並獻上 GoShare 用戶專屬特約店家好康。
GoShare 不僅帶來雲林限定的騎乘金獎勵與開廂好禮，更解鎖 15 處必訪古蹟、質感好店和激推美食，並獻上 GoShare 用戶專屬特約店家好康。
雲林 Go FUN 檢定考 

  • 2020/10/8 起， GoShare 推出線上「雲林 Go FUN 檢定考」，測試自己對雲林的了解程度，完成填答可獲得總價值 150 元騎乘金優惠券，數量有限，領完為止。
雲林 Go FUN All Pass

  • 2020/10/8~11/15， GoShare 為大學生加電，預祝期中考順利 All Pass！凡就讀雲林內三所大學（雲科大、虎尾科大或環球科大）之在學生且上傳有效學生證至線上表單者，即可獲總價值 100 元騎乘金優惠券，數量有限，領完為止。

「雲林 Go FUN」 玩樂特搜精選店家與獨家好康

No.

名稱

地址

獨家消費優惠

1

虎尾建國眷村

雲林縣虎尾鎮

建國一村 55 號

 

2

雲林記憶 Cool

 (原虎尾登記所)

雲林縣虎尾鎮

林森路一段 501 號

結帳時出示 GoShare App，即可獲得集線器乙份。每人限兌換一次。

3

陽台花序

雲林縣斗六市

保長路 11 號

結帳時每人出示 GoShare App，即可獲得花材 9 折優惠。每人限兌換一次。

4

虎尾春秋・布袋戲文創

設計旅店

雲林縣虎尾鎮

信義路 69 號

結帳時出示 GoShare App，即可獲得品牌環保杯套乙份。每房限兌換一次。

5

Diamond Inn 鑽石背包客

雲林縣虎尾鎮

民生路 76 號 3 樓

結帳時出示 GoShare App，即可享有 9 折優惠。

6

Ondo 溫度

雲林縣斗六市

六合街 21 之 1 號

結帳時每人出示 GoShare App，消費滿 200 元即可折抵20 元。每人限兌換一次。

7

第五大道 Fifth Avenue

雲林縣斗六市

大同路 250 號

結帳時每人出示 GoShare App 中任一起點至第五大道 Fifth Avenue 之行程紀錄，即贈送 1 塊蛋糕。蛋糕由店家自行搭配，每人限兌換一次。

8

Mr. Lobby Coffee Project

雲林縣斗六市

府前街 117 號

結帳時出示 GoShare App，消費即可獲得布丁乙份。每人限兌換一次。

9

Maimenla Cafe

雲林縣斗六市

警民街 38-1 號

結帳時出示 GoShare App，低消一杯飲品，即可獲得泡芙乙份。每人限兌換一次。

10

你好咖啡 Hello Coffee

雲林縣斗六市

中興路 24-1 號

結帳時出示 GoShare App，即可享有外帶任選第二杯半價優惠。每人限兌換一次，半價優惠以低價者計算。

11

王牪牛排 虎尾店

雲林縣虎尾鎮

林森路二段 209 號

結帳時出示 GoShare App，即可享有 95 折優惠。每人限兌換一次。

12

陳飲 台灣茶皇 斗六店

雲林縣斗六市

鎮北路 21 號

結帳時出示 GoShare App，消費即贈一杯純粹茶系列任選。每人限兌換一次。

13

虎珍堂菓寮

雲林縣虎尾鎮

中山路 13 號

結帳時出示 GoShare App，即可獲得紫薯流星餅乙份。每人限兌換一次。

14

拍拍俱樂部

雲林縣斗六市

內環路 408 號

結帳時出示 GoShare App，消費滿 $400，即可獲得咖哩可樂餅乙份。每人限兌換一次。

15

尚豆咖啡

雲林縣斗南鎮

新生三路 128 號

結帳時每人出示 GoShare App，點選咖啡任一杯，即可折抵 10 元。每人限兌換一次。
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