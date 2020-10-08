性侵後擔心HIV？聽聽急診醫師怎麼說

性侵案件莫慌！急診科協助防治HIV
急診科經常面對各式各樣的緊急狀況，其中包括突發的性侵害事件，以及可能要面對的HIV感染風險。台大醫院急診醫學部黃建華主任表示，急診在協助性侵個案時，會根據當前的處置流程，從穩定個案情緒、進行蒐證驗傷保障權益，並視情形進行HIV相關疾病檢測。由於性侵事件的加害者往往感染狀態不明，為避免HIV感染，預防性用藥相對重要。黃建華指出，HIV預防用藥的黃金時間為72小時，及早使用暴露後預防性投藥(PEP)，可有助降低80%的感染風險。
協助HIV感控 急診科還能怎麼做？
目前台灣有88%的HIV感染者已知自己感染，但仍有12%的HIV感染者並不自知，有些患者是在HIV急性感染或出現嚴重併發症時才就醫，而急診是接觸感染HIV風險族群第一線，醫護人員隨時暴露於感染風險中。黃建華表示，急診醫護人員在救治過程中，極容易接觸到患者的血液、體液，甚至是針頭針扎的風險，雖然目前針扎事件的暴露後預防已有完整流程，但仍應透過全面性預防措施，避免急診醫護人員感染風險。
正確看待HIV用藥 有懷疑快就醫
黃建華也提醒，當藥歷顯示患者正在接受治療性藥物，醫護人員不須過度驚慌。相關研究已證實，穩定用藥中的個案，體內病毒量已降低至沒有傳染風險，一般民眾及醫護人員都應正確看待HIV用藥，避免過度恐慌與排斥，造成需要的醫療沒有辦法執行，而影響他人的權益。
黃建華呼籲，大眾對於HIV的認知應有正確改變，若懷疑有HIV感染應及早尋求協助，保護自己的家人親友，第一線的急診醫護人員也能免於感染風險。
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