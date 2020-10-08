廣編／秋冬病毒「牙」起來　不生病體質養成才是健康關鍵

秋冬之際為流行性感冒的高峰期，加上日前台大專家指出：「台灣秋冬一定會爆發新冠肺炎！」眼看病毒蓄勢待發，大家對於健康又多了份擔憂。吉康耳鼻喉科診所羅仕寬院長表示：「身體健康的關鍵，就在於不生病體質養成，透過日常習慣，提升健康指數，改善體質、預防病菌！」有鑑於此，羅院長提供「感染感冒健康防護指數」檢測表，供大家自行圈選是與否，以了解健康狀況。完成後，請計算藍色列的圈選數，即為您的感染感冒健康防護指數。指數越高越好，代表身體越健康。

羅院長著有《良心醫方‧37年耳鼻喉科醫師的不生病體質修護祕訣》一書，書中分享醫師自我力行的健康秘訣。10/17(六)羅院長將於「Hi-Q褐藻健康日」與民眾互動！現場有多達80項的健康指數檢測題目，協助您了解自身健康，進而改善體質。歡迎有興趣的民眾，儘早進入活動網站報名，闔家大小一起重視健康，從「不生病體質養成」開始！

「Hi-Q褐藻健康日」為台北市松山區Hi-Q褐藻生活館所舉辦的健康活動，安排專科醫師為大家健康助陣！活動現場還能體驗美味「褐藻鱻食」，就是吃「褐藻」長大的健康好魚料理，由五星廚藝團隊操刀創意料理，褐藻健康魚除了優質蛋白質及胺基酸、DHA、EPA含量比野生魚更高，搭配環保生態養殖技術及專利水流系統，讓魚隻天天游百米，動出口口彈牙的肉質！





【十月褐藻健康日 - 健康指數檢測，不生病體質養成班】





活動時間：109年10月17日（六）11：00 - 14：30





活動地點：Hi-Q褐藻生活館（台北市松山區八德路四段123-1號）





線上報名網址：https://bit.ly/33vvDZb

活動聯絡電話：02-2747-0028