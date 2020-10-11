房市／過敏OUT！窗簾清潔快狠準
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-11 08:30:00
窗簾是住家重要的配角，兼具遮光、裝飾等功能，但家中大大小小的窗簾竟成為最容易影響身體健康的過敏原之一 !主要來自很多人會忽略窗簾的清洗，包含每年過年或更久才清理一次，但隨著每天拉開和拉上窗簾的時候，窗簾上的灰塵就會飄散到空氣中，容易引發家人的呼吸道疾病。
窗簾該如何清潔?信義居家表示，窗簾拆卸清洗不僅麻煩，有些窗簾的材質也不適合常常清洗，所以建議平時的保養清潔，可以直接使用濕抹布擦拭做簡單的清潔，或是家中有蒸汽吸塵器，可先用普通吸塵模式把窗簾上的灰塵吸走後，再調成蒸汽模式重新吸一遍，窗簾就相當於進行了一次簡易的清潔，如此一來後續要洗窗簾時就會簡單許多。信義居家指出，清洗窗簾會依不同材質而有對應的洗滌方式，舉例說明，棉麻窗簾可以直接放入洗衣機中清洗；絲絨、蕾絲等高級的面料則不建議水洗，因為水洗可能產生退色、縮水或是勾破的情況；而百葉窗只要直接噴灑適量的清水，用抹布擦乾即可；若是其他特殊材質的窗簾，最好委由專業師傅判斷、清洗，以防變形或破壞了窗簾的材質。信義居家建議，在清洗前可先用中性洗潔劑加溫水浸泡窗簾，約15分鐘到30分鐘左右，這樣能夠更加有效的洗乾淨窗簾，洗完後也千萬不可用力擰乾也儘量不要脫水、烘乾，不然會損壞窗簾質感，應該用雙手壓去水分後讓其自然晾乾，這樣才可以保持窗簾最原來的面貌。