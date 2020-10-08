廣編／傳奇合作 軒尼詩X.O150週年限量紀念版

西元1870年，全球第一支X.O誕生，那就是軒尼詩(Hennessy)X.O！今年2020，軒尼詩X.O迎接 150週年，邀請到現代解構主義建築大師法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)攜手合作，以軒尼詩X.O產地夏朗德河波光粼粼美景，以及法國干邑風土條件的靈感激發，設計出完美襯托酒液之美的軒尼詩X.O 150週年限量紀念版。本次合作一共推出兩款，除了全球限量150份刻有Frank Gehry簽名的大師極致奢華版，每瓶皆有序號，另有承襲相同概念、全台限量1,500瓶的限量紀念版同步全球限量上市，更加提升收藏家渴望！兩款限量紀念款將於2020年10月24日正式發售!

頂級干邑品牌與現代建築大師的跨領域傳奇合作

頂級干邑品牌軒尼詩對於X.O收藏家來說，其經典性從獨特瓶身設計到酒體口感與風味，再再展現其高度與大氣，今年迎接150週年里程碑找上建築大師法蘭克‧蓋瑞(Frank Gehry)合作，融入其廣為人知對於線條流動的掌握度，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，以皺褶意象珍藏時間的醞釀，其「軒尼詩X.O 150週年 法蘭克蓋瑞 大師極致奢華版」以24k黃金與黃銅表現層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射，並且於外包裝盒致敬法蘭克‧蓋瑞(Frank Gehry)於1970年代所設計的瓦楞紙板家具，簽名全球限量150件。「軒尼詩X.O 150週年 法蘭克蓋瑞 限量紀念版」則是在外盒承襲水流波動的概念，若影若現限量金紅瓶身的身影，那是干邑土壤的豐饒，更是琥珀酒液的動人微醺，全台限量1,500瓶。兩款紀念的限量珍藏，為如此有意義的合作年份再添詩意！





不同領域卻各自傳奇的標誌人物，齊力打造具有紀念及收藏價值的限量紀念款，顯現軒尼詩在陳年雋永的干邑世界，勇於創造新經典的品牌高度，讓探索軒尼詩干邑世界的過程替感官不斷帶來嶄新註解與全新體驗。





現代建築大師與軒尼詩的首度合作





以獨特建築設計風格聞名的法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)擁有無數作品，其中最廣為人知的包含「畢爾包古根漢美術館」、「洛杉磯迪士尼音樂廳」、「路易威登藝術基金會」等，都表現出他對線條流動的掌控力及無邊界設計的解構主義風格，進而奠定他在國際建築界中的地位。本次限量聯名同樣融入他對建築的觀點與熱情，法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)表示道：「十分榮幸參與軒尼詩X.O本次的里程碑，興奮之餘也有些緊張，畢竟一瓶軒尼詩X.O干邑無論從嗅覺、味覺到整體感覺皆已是藝術品，絲毫無須再多加點綴，該如何順著它本身的脈絡去加入獨特性是我思量最久的部分，畢竟這將是我對釀酒師與軒尼詩家族豐富歷史的敬仰。」靈感取材自軒尼詩酒莊旁閃閃耀人的夏朗德河，抑或是巧妙以24k黃金包覆瓶身，抑或是過透明盒身閃現琥珀深度，都透過光影折射表現其映輝美景，「我想把在軒尼詩X.O發源之處所看到的美景留下來，透過皺褶使水光於瓶身上起舞，令夏朗德河與干邑佳釀相互輝映」。本次合作，法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)無疑再次帶來獨特而震撼感官的藝術典藏品。





Hennessy X.O源起





軒尼詩 X.O源自於1870年，軒尼詩家族的第四代傳人莫利斯．軒尼詩為了款待親朋好友，特別打造一款私人佳釀，軒尼詩X.O由此誕生。此款干邑強勁而不失精緻，優雅醇厚而富於層次。





軒尼詩X.O赫赫聲名源自誕生以來對每個細節的精益求精，莫利斯．軒尼詩對這頂級X.O干邑有著超乎想象的嚴格要求。20世紀初期，莫利斯．軒尼詩先生請自己的侄子佐夫侯爵設計一款玻璃酒樽，希望能夠藉由獨特造型折射出軒尼詩X.O複雜精緻的口感。1947年，佐夫侯爵為軒尼詩X.O設計了白玉霓葡萄葉酒樽，並傳承至今。此款酒樽，與其中的瓊漿玉液共同營造出美輪美奐的視覺效果，酒樽表面有精緻葡萄藤浮雕，猶如珠寶般閃耀著光芒。軒尼詩X.O以最完美的形態呈現在世人面前。





X.O為Extra Old(特級陳釀)的縮寫，軒尼詩X.O自1870年創立之後即成為日後干邑的分級標準。





Hennessy X.O Tasting Notes





軒尼詩X.O的釀製，精挑細選來自干邑區百餘種頂級的「生命之水」，並在橡木桶中進行多年陳釀，部份生命之水陳釀時間，甚至長達30年之久。憑著精湛的調配技藝，總釀酒師將軒尼詩X.O原創，且獨一無二的卓絕品質，世代傳承。





軒尼詩 X.O的酒質醇厚飽滿，帶有橡木的分明層次與黑胡椒的特性，陽剛且豐潤。在入口時的陣陣果香後是濃郁的巧克力香甜，之後漸漸浮現肉桂、丁香和小豆寇的沈穩氣味。當優雅醇厚的滋味在口中巧妙融合後，帶出胡椒和蔬果餘香的飽滿和諧，並在口齒之間存留著彷彿天鵝絨般地順口迷人餘味，以及肉桂和香草的豐富滋味。





關於 法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)





1929年出生於加拿大，1954年獲得南加州大學建築學士學位並於哈佛大學研習城市規劃設計，並於許多知名教育機構執教，如：哈佛大學、加州大學及耶魯大學。在過去六十年間，法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)靠著獨特的現代解構主義建立自己的事業，作品中包含「古根漢美術館」、「洛杉磯迪士尼音樂廳」、「安大略畫廊」、「香港傲璇」及「路易威登藝術基金會」，作品中都展現他的共享哲學，讓人們不僅生活在這個空間當中，更將此視為他們的文化。在他的事業早期，他也曾經設計過許多家具，結構與材質同樣皆以出奇不意的形式使大眾為之一亮。





近期知名作品有：阿布達比古根漢美術館、多倫多國王街城市發展、洛杉磯8150日落及洛杉磯河道專案；正在進行中的作品則有：費城美術館、洛杉磯青少年管絃樂中心、華盛頓特區的艾森豪將軍紀念館。對於建築藝術的貢獻亦替他贏得許多成就認可，如：普立茲克建築獎、歐巴馬自由勳章。並受邀於許多知名教育機構執教，如：哈佛大學、加州大學及耶魯大學。



