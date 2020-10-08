【名家專欄】洪素卿／化療加免疫！ 合併療法。突破肺癌惡霸「小細胞肺癌」20年治療瓶頸

近年肺癌死亡率高居台灣十大癌症之首，其中「小細胞肺癌」因為惡性度高、發現晚等因素，五年存活率更僅有6％！醫師指出，過去二十多年來小細胞肺癌僅有化療藥物可用，臨床治療陷入瓶頸。所幸，近年受惠於免疫治療發展，合併使用免疫治療與化療，可望為小細胞肺癌患者開啟一線生機。
台灣肺癌學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部主任陳育民指出，小細胞肺癌本身惡性度高，常發生在抽菸的癮君子們身上，這群人本身肺功能原就比較差；再加上小細胞肺癌常長在肺部中心位置，癌細胞容易轉移，當患者因咳嗽等症狀就醫時，往往已有縱膈腔淋巴腺轉移。
台北榮民總醫院胸腔內科主治醫師黃煦晴表示，若能早期發現小細胞肺癌，仍有機會手術切除後再接化學藥物的為主。但小細胞非常兇惡，患者因症狀就醫發現時，幾乎都是不能開刀的狀態。
陳育民說，在過去的一、二十年間，這些無法開刀的小細胞肺癌患者其標準治療就是化學治療。而近兩年在免疫治療發展下，免疫治療加上化療，成為小細胞肺癌的較新治療選擇。
黃煦晴指出，臨床試驗結果顯示，以化療搭配免疫治療藥物，比起單用化學治療，一旦有效，則加上免疫治療的這群病人，存活率明顯比較高。也因此，站在醫學實證、臨床試驗結果的角度來看，無論健保或是私人保險給付與否，在病人狀況允許下，現階段「最適合病人的第一線治療，就是化療加上免疫治療。」也不需要檢驗PD-L1 表現量。
「但前提就是要跟病患解釋清楚，一旦加上免疫治療的可能副作用。」黃煦晴指出，化療有哪些副作用多數是可預期的！但免疫治療的個人副作用可能大不相同，所以合併治療一定要事先完整解釋。
由於小細胞肺癌主要和吸菸有關，醫師除了呼籲民眾早日戒菸，也提醒長期抽菸或是有家族病史等高危險族群，應定期做低劑量電腦斷層篩檢。
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