影／「內有惡犬」雨鞋賊攜拐杖護體　眼尖警一舉識破

護農專案奏效！彰化縣二水鄉合興村蔡姓果農日前酪梨數次遭竊，損失20多萬元，警方根據監視器錄到竊賊穿著雨鞋、拿拐杖防狗影像，比對影像後，找到鄰近雲林縣林內鄉7旬林姓老翁，並找到證據雨鞋、拐杖，警方今（8）日依竊盜罪將林男函送彰化地檢署法辦。

▲嫌犯拐杖疑似就是用來抵禦犬隻。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.08）

× ▲嫌犯拐杖疑似就是用來抵禦犬隻。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.08）

近來酪梨價格攀升，二水鄉合興村1名蔡姓農民，其所種植的酪梨數次遭竊，因此架設監視器誓言要抓賊，沒想到真的被他錄下雨鞋怪盜，事後報警循線找到住在雲林的7旬老翁，並找到犯案時所著雨鞋、拐杖等證物。

警方調查，蔡姓農民在二水鄉境內的濁水溪河川地種有約3分地酪梨，從9月初進入採果期，但卻發現樹上果實頻頻失蹤，農民憂竊賊闖入，農民也報警，並在警方建議下，在果園多處裝設監視器，經過多日監視，發現一騎腳踏車，拿著枴杖的林姓老翁（70歲），每次都空手來，卻「滿載」而歸，認為涉有重嫌。

▲老翁坦承犯行，供稱趁著深夜從雲林林內鄉騎20分鐘腳踏車沿雲彰大橋到彰化二水鄉果園行竊。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.08）

× ▲老翁坦承犯行，供稱趁著深夜從雲林林內鄉騎20分鐘腳踏車沿雲彰大橋到彰化二水鄉果園行竊。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.08）

警方按圖索驥，從彰化縣一路訪查到雲林縣林內鄉林姓老翁家，也在其家中發現做案時所用的雨鞋、拐杖等，林翁也坦承犯行；而老翁前後4次共載走3000台斤酪梨，連警方都不敢置信，騎腳踏車從雲林林內到二水，少說也要20分鐘以上路程，派出所警方都覺得相當離譜。

源泉派出所長陳慶堂指出，蔡姓果農9月13日報案，隨即成立專案小組，透過果農的監視器發現，有看到一名穿著雨鞋、拄著拐杖的人進到果園，由於果園主人有在果園內養狗，嫌犯拐杖疑似就是用來抵禦犬隻，專案小組過濾相關監視器影像，順利循線找到林姓老翁，並將其逮捕歸案。

▲二水鄉農民在果園入口貼有內有惡犬及監視器警語。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.08）

× ▲二水鄉農民在果園入口貼有內有惡犬及監視器警語。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.08）

林姓老翁供稱，趁著深夜從雲林林內鄉騎20分鐘腳踏車沿雲彰大橋到彰化二水鄉果園行竊，每次偷走約100斤酪梨（約70~80顆），他表示都是自行食用，但警方認為林姓老翁語多保留。

蔡姓農民表示，酪梨營養價值相當高，目前市面上一台斤售價約90元，可能因此引來宵小覬覦，初步評估約遭竊近3千台斤酪梨，價值約20餘萬元，損失慘重，每天都提心吊膽，無法入睡，幸好已將竊賊逮捕。