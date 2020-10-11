影／尬歌藝　阿公阿嬤逗陣來卡拉OK比賽總決賽

提供銀髮族展現歌藝以及自信的舞台，彰化縣政府今（11）日在鹿港鎮統一渡假村舉辦彰化縣109年度「赤子心、銀髮情-阿公阿嬤逗陣來卡拉OK比賽」總決賽，經過了8場的地區初賽後，最終選出各鄉鎮市的代表共計26組的參賽者，角逐冠軍的最高榮譽。

▲彰化縣109年度「赤子心、銀髮情-阿公阿嬤逗陣來卡拉OK比賽」總決賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

× ▲彰化縣109年度「赤子心、銀髮情-阿公阿嬤逗陣來卡拉OK比賽」總決賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

彰化縣109年度赤子心、銀髮情-阿公阿嬤逗陣來卡拉OK總決賽比賽結果出爐，由埔鹽鄉周國龍、莊淑灣夫妻以「等待幸福」取得冠軍，二水鄉許阿端、張秀鈴以「純情美夢」取得亞軍，員林市周培民、黃翎珈夫妻以「真愛無價」取得季軍，埔心鄉張榮昌、黃淑蘭以「鬥陣」取得殿軍。

▲每位參賽者都穿的很有氣質，男的帥、女的美，有夫妻檔、母子檔、祖孫檔等，也有親戚朋友一起來共同參與。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

× ▲每位參賽者都穿的很有氣質，男的帥、女的美，有夫妻檔、母子檔、祖孫檔等，也有親戚朋友一起來共同參與。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

彰化縣長王惠美說，彰化縣志願服務協會從9月中旬開始連續舉辦8場各分區競賽，選出各鄉鎮的第一名，今天能參加總決賽都是各鄉鎮市的佼佼者，唱歌可以充實您的精、氣、神，今天每位參賽者都穿的很有氣質，男的帥、女的美，有夫妻檔、母子檔、祖孫檔等，也有親戚朋友一起來共同參與，藉由唱歌大家互相交流求進步，讓身心更健康。

▲田尾參賽者洪素精、侯湘蓁祖孫檔入選決賽，兩人表示，她孫女現在讀幼稚園很喜歡唱歌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

× ▲田尾參賽者洪素精、侯湘蓁祖孫檔入選決賽，兩人表示，她孫女現在讀幼稚園很喜歡唱歌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

王惠美表示，這次決賽選出第一名可獲得獎金1萬元、第二名8千元、第三名6千元、第四名5千元，還會選出10組優勝，每組獎金3千元，總獎金將近5萬9千元，希望透過唱歌讓長輩可以充實生活，更健康。

田尾參賽者洪素精、侯湘蓁祖孫檔入選決賽，兩人受訪時表示，她孫女現在讀幼稚園很喜歡唱歌，有一次在遊覽車上有聽過孫女唱「我們的月亮」，覺得她可以唱男調，就跟孫女一起合唱，這次參賽也是選唱這首歌。平常社區有歌唱班，孫女雖不是很認識字，但她自己背歌詞，聽久就會背了，透過這次歌唱比賽也增進祖孫的感情。

▲阿公阿嬤逗陣來卡拉OK比賽，提供銀髮族展現歌藝以及自信的舞台。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

× ▲阿公阿嬤逗陣來卡拉OK比賽，提供銀髮族展現歌藝以及自信的舞台。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.11）

活動有來自彰化縣內各鄉鎮市的歌唱好手齊聚一堂，這次參加總決賽的組合共有26組，每組皆是經過各鄉鎮市初賽獲得第一名的雙人搭檔參賽的組合還有夫妻檔、祖孫檔等多種組合，可說歌唱是不分年齡的喜好，還能超越血緣，聯繫各種人際關係，各鄉鎮代表無不傾盡全力為自己的家鄉爭取最高榮譽。