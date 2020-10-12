【名家專欄】徐嘉賢醫師／流感疫苗怎麼選？有什麼差？一張圖詳解、破解常見3大疑問

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【名家專欄】徐嘉賢醫師／流感疫苗怎麼選？有什麼差？一張圖詳解、破解常見3大疑問

今健康

calendar_today2020-10-12 13:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
文／兒科 徐嘉賢醫師

流感疫苗比一比：2020-21年版

號外！ GSK葛蘭素自費疫苗已經到嘍！所以趁這個時間點跟大家講解一下，今年4種流感疫苗的差別。


#流感 #流感疫苗 #疫苗 #公費 #自費
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流感疫苗今年到底要怎麼選？有什麼差別？


大家應該都知道，今年所有的流感疫苗，既然都是四價（2A2B）的疫苗，到底要怎麼選呢？有什麼差別呢？


奶爸Dr.幫大家整理表格起來,也順便把最近常被詢問的問題,一并解釋一下： 「到底公費的四價和自費的四價有什麼差別？」


答：最大的差別有幾個：年齡、產地/品牌、施打時程、培養方式


年齡：


今年「公費」疫苗以不同年齡，分成兩個品牌：


6個月至三歲以下：賽諾菲巴斯德的疫苗


三歲以上：國光疫苗為主，部分為東洋、賽諾菲疫苗


自費葛蘭素疫苗：六個月以上


自費巴斯德疫苗：六個月以上


自費國光疫苗：三歲以上


自費細胞培養-東洋疫苗：3歲以上


另一個最大的差別是製造地:


一個是法國,兩個是德國，另一個是台灣


品牌：


巴斯德公司賽諾菲,是傳統疫苗大廠。


葛蘭素也是世界前幾名的大藥廠


國光生技也是台灣最大的疫苗生產公司


東洋這次引進的flucelvax quad 比較特別，是屬於「細胞培養」的疫苗，有別於其他三家的疫苗是用雞蛋胚胎來培養，他是用哺乳類動物的細胞來培養，如果曾經雞蛋嚴重過敏者，可以考慮使用。


施打時間


公費流感疫苗，將會安排在10月5號之後開始施打


而自費則沒有限制，到貨了就可以早點打。 GSK葛蘭素疫苗已經到貨，據說巴斯德自費疫苗將會在10月19日左右到貨


講的更白一點：


如果您想要：


1.早一點到，讓孩子早一點有免疫力


2.不想等


3.不想在學校施打


4.有品牌/產地偏好


5.不在公費對象中的


以上則可以選擇自費的。


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「奶爸醫師,聽說巴斯德比較會紅腫,葛蘭素比較不會,真的嗎?」


答：不是真的


根據往年的經驗，兩種疫苗的比例都差不多，一般只要冰敷後，1-3天內就會消了。不用太擔心。


 


「醫生請你偷偷告訴我,到底哪一家比較好?比較沒有問題？我不會告訴別人!」


答：從我在長庚住院醫師的純情年代,到現在變成老爸大叔，我都有打過不同的廠牌。


而這幾年我們全家大大小小這麼多位成員，大概都打過，沒有什麼問題，也頂多肌肉痠痛一兩天。


 


「醫師！人家還是不死心啊！請你趕快告訴我」


答：好，您既然這麼堅持，我人稱徐半仙就不客氣地亂扯：


喜歡看韓劇的→葛蘭素


喜歡看日劇的→東洋


喜歡看美劇的→巴斯德


喜歡看本土劇的→國光


 


或者說：


風象星座》國光


水象星座》巴斯德


火象星座》葛蘭素


土象星座》東洋


⋯這樣如何？


 


「為什麼要每年都打?」


答：大家可能都了解的慨念：流感有非常多變異性。


還有一個重點:研究發現,若是每一年,持續施打的保護力,遠比單獨打一年的保護力來得高!


 


「現在哪裡還有流感疫苗?」


答：請洽您家附近的診所、醫院。


奉勸各位，今年疫苗大家會搶破頭，因為新冠病毒疫情的關係，大家對於疫苗的警覺性和接受度都提高，造成很多國家瘋狂跟疫苗大廠搶疫苗，台灣好不容易搶到這些疫苗，大家真的要珍惜。

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