【名家專欄】徐嘉賢醫師／流感疫苗怎麼選？有什麼差？一張圖詳解、破解常見3大疑問

流感疫苗比一比：2020-21年版
號外！ GSK葛蘭素自費疫苗已經到嘍！所以趁這個時間點跟大家講解一下，今年4種流感疫苗的差別。
流感疫苗今年到底要怎麼選？有什麼差別？
大家應該都知道，今年所有的流感疫苗，既然都是四價（2A2B）的疫苗，到底要怎麼選呢？有什麼差別呢？
奶爸Dr.幫大家整理表格起來,也順便把最近常被詢問的問題,一并解釋一下： 「到底公費的四價和自費的四價有什麼差別？」
答：最大的差別有幾個：年齡、產地/品牌、施打時程、培養方式
年齡：
今年「公費」疫苗以不同年齡，分成兩個品牌：
6個月至三歲以下：賽諾菲巴斯德的疫苗
三歲以上：國光疫苗為主，部分為東洋、賽諾菲疫苗
自費葛蘭素疫苗：六個月以上
自費巴斯德疫苗：六個月以上
自費國光疫苗：三歲以上
自費細胞培養-東洋疫苗：3歲以上
另一個最大的差別是製造地:
一個是法國,兩個是德國，另一個是台灣
品牌：
巴斯德公司賽諾菲,是傳統疫苗大廠。
葛蘭素也是世界前幾名的大藥廠
國光生技也是台灣最大的疫苗生產公司
東洋這次引進的flucelvax quad 比較特別，是屬於「細胞培養」的疫苗，有別於其他三家的疫苗是用雞蛋胚胎來培養，他是用哺乳類動物的細胞來培養，如果曾經雞蛋嚴重過敏者，可以考慮使用。
施打時間
公費流感疫苗，將會安排在10月5號之後開始施打
而自費則沒有限制，到貨了就可以早點打。 GSK葛蘭素疫苗已經到貨，據說巴斯德自費疫苗將會在10月19日左右到貨
講的更白一點：
如果您想要：
1.早一點到，讓孩子早一點有免疫力
2.不想等
3.不想在學校施打
4.有品牌/產地偏好
5.不在公費對象中的
以上則可以選擇自費的。
「奶爸醫師,聽說巴斯德比較會紅腫,葛蘭素比較不會,真的嗎?」
答：不是真的
根據往年的經驗，兩種疫苗的比例都差不多，一般只要冰敷後，1-3天內就會消了。不用太擔心。
「醫生請你偷偷告訴我,到底哪一家比較好?比較沒有問題？我不會告訴別人!」
答：從我在長庚住院醫師的純情年代,到現在變成老爸大叔，我都有打過不同的廠牌。
而這幾年我們全家大大小小這麼多位成員，大概都打過，沒有什麼問題，也頂多肌肉痠痛一兩天。
「醫師！人家還是不死心啊！請你趕快告訴我」
答：好，您既然這麼堅持，我人稱徐半仙就不客氣地亂扯：
喜歡看韓劇的→葛蘭素
喜歡看日劇的→東洋
喜歡看美劇的→巴斯德
喜歡看本土劇的→國光
或者說：
風象星座》國光
水象星座》巴斯德
火象星座》葛蘭素
土象星座》東洋
⋯這樣如何？
「為什麼要每年都打?」
答：大家可能都了解的慨念：流感有非常多變異性。
還有一個重點:研究發現,若是每一年,持續施打的保護力,遠比單獨打一年的保護力來得高!
「現在哪裡還有流感疫苗?」
答：請洽您家附近的診所、醫院。
奉勸各位，今年疫苗大家會搶破頭，因為新冠病毒疫情的關係，大家對於疫苗的警覺性和接受度都提高，造成很多國家瘋狂跟疫苗大廠搶疫苗，台灣好不容易搶到這些疫苗，大家真的要珍惜。