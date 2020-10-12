▲ 開勞斯萊斯涉水？Cullinan 輕鬆踩點台灣秘境

自今年 4 月勞斯萊斯 Wraith 在台北做了首次夜拍，勞斯萊斯汽車台灣總代理盛惟稱勝追擊推出品牌攝影第二波，因應島內旅遊的風行，勞斯萊斯旗下休旅車 Cullinan 結合品牌攝影師帶領一窺台灣秘境之旅。
品牌年輕化是勞斯萊斯近年來的核心指標，而勞斯萊斯於今年進行了全新品牌識別的改造，顛覆過往過於保守穩重的形象，利用全新的品牌顏色與視覺線條打造出層峰品牌全新的年輕化高度。勞斯萊斯繼八代旗艦 Phantom 的發表開啟品牌年輕化的歷史新頁，品牌旗下第一款休旅車 Cullinan 的登場也震撼了車壇，而於今年更是公佈了全新的 Ghost。而 3 款運用勞斯萊斯自主研發的全新奢華平台架構（Architecture of Luxury）也正式宣告了勞斯萊斯將步入全新的歷史。
台灣勞斯萊斯汽車總代理盛惟在地經營也邁入了 10 週年，也因為品牌的年輕化潮流加上新世代車款的陸續到齊，針對產品在地精神的連結與社群媒體的溝通，亦變成總代理在台灣耕耘的重要部分。Cullinan 為勞斯萊斯旗下首款休旅產品、亦為第一台搭載四輪傳動與後輪轉向及配備越野系統的全地形車。Cullinan 是前所未見的勞斯萊斯車型，這些充滿冒險精神的年輕客戶顯然希望勞斯萊斯能帶領他們探索人跡罕至的國度，發掘最精彩絕倫的體驗，打造「不受地域限制，無拘無束」奢華名駒的構思。
本次勞斯萊斯總代理-盛惟股份有限公司將 Cullinan 與攝影師合作，親自將 Cullinan 帶往山林之境用產品強大的越野能力告知眾人，勞斯萊斯已不是你過往認為的勞斯萊斯，Cullinan 有著十足的能力帶領充滿冒險精神的年輕客戶前往每一處秘境探險，而在冒險開拓的同時，座艙內依舊保持勞斯萊斯超高端的乘坐品質與隔音技術。
來到夜燈繚繞的精華市區，勞斯萊斯 Cullinan 搖身一變成為市區內耀眼奪目的存在，不單只是車頭前方的歡慶女神令人駐足觀賞，Cullinan 長達 5 米 3 的尺寸在繁華的都市中格外引人注目。
「生活，可以有不同種風貌；旅行，可以有不同的態度。」勞斯萊斯 Cullinan 的誕生旨在顛覆人們過往對於層峰品牌的刻板印象，勞斯萊斯 Cullinan 可以陪伴著客戶去任何的秘境，這一次卻是可以帶著家人一起享受最完美的天倫之樂。